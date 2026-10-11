Chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ: 3 tiêu chí cha mẹ tuyệt đối đừng bỏ qua

3 tiêu chí cần lưu ý khi chọn đồ chơi cho trẻ

Ưu tiên chất liệu an toàn, không có chi tiết dễ gây nguy hiểm

Chất liệu là yếu tố đầu tiên cần kiểm tra khi chọn đồ chơi cho trẻ nhỏ. Cha mẹ nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin nhà sản xuất đầy đủ, nhãn độ tuổi phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn an toàn đồ chơi hiện hành.

Với đồ chơi bằng nhựa hoặc silicon, không nên chỉ dựa vào những dòng quảng cáo như “không độc hại”, “an toàn tuyệt đối” hay “cao cấp”. Chẳng hạn, nhãn BPA-free chỉ cho biết sản phẩm được công bố không chứa bisphenol A theo phạm vi áp dụng, không đồng nghĩa toàn bộ vật liệu và thành phần khác đều an toàn.

Cha mẹ cũng cần kiểm tra các chi tiết có thể bong, rơi ra khi trẻ cắn hoặc kéo. Tránh đồ chơi có cạnh sắc, mối nối lỏng lẻo, lớp sơn dễ bong tróc hoặc những bộ phận nhỏ có thể lọt vào miệng trẻ. Đặc biệt, không tự ý cho trẻ sử dụng sản phẩm có nhãn cảnh báo không phù hợp với độ tuổi.

Chọn màu sắc, âm thanh và kích thích giác quan vừa phải

Nhiều đồ chơi phát triển giác quan được thiết kế với màu sắc nổi bật, âm thanh hoặc đèn nhấp nháy để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, sản phẩm càng nhiều hiệu ứng không có nghĩa càng giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Với trẻ nhỏ, những món đồ đơn giản có màu sắc dễ nhận biết, âm thanh vừa phải và bề mặt đa dạng có thể tạo cơ hội để trẻ quan sát, lắng nghe, cầm nắm và khám phá. Cha mẹ nên tránh các sản phẩm phát ra âm thanh quá lớn, đèn nháy gây chói hoặc hiệu ứng liên tục khiến trẻ khó chịu.

Quan trọng hơn, đồ chơi cần phù hợp với khả năng của trẻ ở từng giai đoạn. Trẻ sơ sinh có thể bắt đầu với những món đồ an toàn để quan sát và nghe âm thanh nhẹ nhàng. Khi lớn hơn, trẻ có thể khám phá đồ chơi cầm nắm, lục lạc hoặc các vật dụng được thiết kế phù hợp với khả năng vận động.

Khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý một số điều

Dễ vệ sinh vì trẻ thường xuyên đưa đồ chơi vào miệng

Trẻ dưới 1 tuổi thường khám phá đồ vật bằng cách cầm, chạm và ngậm. Vì vậy, đồ chơi dễ làm sạch là tiêu chí không nên bỏ qua.

Cha mẹ nên chọn sản phẩm có bề mặt dễ rửa, ít khe kẽ tích tụ bụi bẩn và có hướng dẫn vệ sinh rõ ràng. Không phải loại đồ chơi nào cũng có thể đun sôi hoặc tiệt trùng bằng nhiệt độ cao. Việc vệ sinh không đúng cách có thể làm biến dạng vật liệu, khiến các bộ phận bị hỏng hoặc giảm độ bền.

Sau khi sử dụng, đặc biệt khi đồ chơi rơi xuống sàn hoặc bị dính thức ăn, cha mẹ nên làm sạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất và để khô hoàn toàn trước khi cho trẻ chơi tiếp. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ để phát hiện vết nứt, hư hỏng hoặc những chi tiết có nguy cơ bong rời.

Những loại đồ chơi cha mẹ cần đặc biệt tránh

Bên cạnh việc chọn sản phẩm phù hợp, cha mẹ cần nhận biết những vật dụng có thể gây tai nạn nghiêm trọng cho trẻ.

Đầu tiên là đồ chơi chứa nam châm nhỏ hoặc pin cúc áo có thể tiếp cận được. Nếu trẻ nuốt phải, pin cúc áo có thể gây bỏng hóa chất nghiêm trọng trong đường tiêu hóa; nam châm mạnh, đặc biệt khi nuốt từ hai viên trở lên, có thể hút nhau qua thành ruột và gây tổn thương nguy hiểm. Đây là những tình huống cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Ngoài ra, cần tránh đồ chơi có dây dài dễ quấn quanh cổ, bộ phận nhỏ dễ rơi ra hoặc những chi tiết có thể gây hóc, nghẹn. Cha mẹ nên đọc kỹ nhãn độ tuổi và không để trẻ chơi với các vật dụng không được thiết kế dành cho lứa tuổi của mình.

Với thiết bị điện tử, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến nghị thời gian sử dụng màn hình thụ động đối với trẻ dưới 1 tuổi. Thay vì dựa vào điện thoại hoặc máy tính bảng để kích thích trẻ, cha mẹ nên ưu tiên trò chuyện, hát, đọc sách tranh và chơi tương tác trực tiếp.

Có thể thấy, đồ chơi có thể tạo cơ hội để trẻ khám phá âm thanh, màu sắc, hình dạng và rèn luyện kỹ năng vận động phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, không có món đồ chơi nào bảo đảm giúp trẻ thông minh vượt trội chỉ nhờ sử dụng thường xuyên.

Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm an toàn, phù hợp với giai đoạn phát triển và tạo điều kiện để cha mẹ cùng tham gia. Những hoạt động đơn giản như gọi tên đồ vật, hát cho trẻ nghe, đưa đồ chơi trong tầm với hoặc cùng trẻ quan sát sách tranh đều có thể tạo cơ hội tương tác có ý nghĩa.