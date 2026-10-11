Dùng quyền thừa kế để thử lòng con trai con gái, một câu nói của chúng khiến tôi lập tức ra quyết định bất ngờ

Tôi năm nay 72 tuổi, từng nghĩ sống ở thành phố, có nhà cửa, có hai người con thành đạt thì tuổi già của mình chắc chắn sẽ an nhàn. Nửa đầu đời quả thực rất hạnh phúc, nhưng sau khi vợ qua đời, tôi mới hiểu những năm tháng cuối đời có thể cô đơn đến nhường nào.

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Tôi lo cho tuổi già nhưng các con chỉ muốn căn nhà của tôi

Vợ tôi mất cách đây 5 năm vì bệnh tật.

Sự ra đi quá đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Hơn nửa đời người, tôi đã quen với việc có vợ bên cạnh. Bà chăm sóc nhà cửa, con cái, bố mẹ hai bên và quán xuyến tiền bạc. Còn tôi chỉ tập trung làm việc.

Đến khi bà không còn, tôi bỗng phải tự lo mọi thứ.

Tôi có một con trai và một con gái. Cả hai đều đã lập gia đình, có công việc ổn định và cuộc sống khá giả. Trước đây, khi các con mới kết hôn, chúng thường xuyên nhờ vợ chồng tôi chăm sóc con cái, hỗ trợ việc nhà và giúp đỡ một phần về tài chính.

Những ngày ấy, con cái thường xuyên về nhà. Các cháu cũng được gửi sang ông bà mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ đông. Tôi và vợ dù bận rộn nhưng vẫn thấy vui vì mình có ích cho con cháu.

Nhưng khi các cháu lớn dần, việc học hành bận rộn, các con cũng có cuộc sống riêng. Những lần về thăm nhà ngày càng ít. Ban đầu là mỗi kỳ nghỉ, sau đó chỉ khi có việc cần hoặc có chuyện quan trọng.

Vợ tôi nhiều lần buồn vì điều đó nhưng vẫn nhớ con cháu. Mỗi tháng nhận lương hưu, bà lại mua chút đồ ăn, đặc sản rồi gửi cho các con.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cho đi đủ nhiều thì tình cảm gia đình sẽ luôn được giữ nguyên. Sau này tôi mới biết, tình thân không thể duy trì chỉ bằng những món quà hay sự hy sinh của một phía.

Tôi và vợ từng có hai căn nhà ở thành phố. Vì thương các cháu, chúng tôi còn từng dự định sau này sẽ để lại nhà cho chúng.

Nhưng sau khi vợ mất, sống một mình ngày càng khó khăn. Tôi bắt đầu mong rằng các con có thể cho mình sống cùng, hoặc ít nhất thay phiên nhau chăm sóc để tôi không phải một mình khi đau ốm.

Tết năm ngoái, khi cả gia đình có dịp quây quần, tôi nói với các con rằng tôi muốn về sống cùng chúng. Tôi không cần chúng nuôi dưỡng hoàn toàn, tôi vẫn có thể làm việc nhà và phụ giúp chăm sóc các cháu.

Nhưng con trai nói thẳng rằng tôi sống một mình sẽ thoải mái hơn, không nên chen chúc vào cuộc sống của con.

Tôi chưa kịp nói gì thì con gái lại chuyển câu chuyện sang chuyện kết hôn của cháu và đề cập đến việc chúng tôi có thể chuyển nhượng một trong hai căn nhà cho cháu trước.

Tôi ngồi im, trong lòng chua chát.

Tôi đang nói về những năm tháng cuối đời của mình, còn các con lại đang bàn về căn nhà tôi có thể để lại.

Tôi hỏi các con rằng nếu hai căn nhà đều đưa cho các cháu, vậy sau này tôi sẽ sống ở đâu.

Con dâu khuyên tôi vào viện dưỡng lão. Các con nói ở đó có nhân viên chăm sóc, có người cùng tuổi và họ vẫn có thể đến thăm tôi vào những dịp lễ.

Tôi hiểu viện dưỡng lão không phải điều xấu, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn được sống bên các con. Tôi từng nghĩ mình đã dành cả đời cho gia đình thì khi về già, mình cũng có quyền mong một chút hơi ấm từ con cái.

Nhưng sự im lặng của các con trong bữa cơm hôm ấy đã cho tôi câu trả lời.

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Tôi dùng chuyện thừa kế để thử lòng các con

Sau Tết, tôi gọi cho từng người và nói rằng ai chăm sóc tôi lúc tuổi già thì sẽ được ưu tiên thừa kế nhà.

Tôi tưởng đó là cách để các con suy nghĩ lại. Nhưng chúng lại cho rằng tôi đang dùng tài sản để gây áp lực.

Tôi tức giận nói rằng nếu các con không muốn chăm sóc cha khi về già thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải để lại nhà cho chúng.

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và các con sâu hơn.

Có lẽ tôi cũng đã sai. Tôi đã đem tình cảm và tài sản đặt lên cùng một bàn cân, rồi mong các con đưa ra câu trả lời mà tôi muốn nghe.

Năm nay, tôi phải nhập viện vì bệnh phổi. Sau lần đó, nhiều người khuyên tôi nên sống cùng các con để khi bệnh tái phát còn có người chăm sóc.

Nhưng các con vẫn cho rằng "Bố nên thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão là tốt nhất".

Chúng nói công việc bận rộn, gia đình riêng có quá nhiều việc nên không thể thường xuyên chăm sóc tôi.

Tôi từng rất giận. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra mình không thể ép con cái sống theo mong muốn của mình.

Chúng có cuộc sống riêng. Tôi cũng có quyền lựa chọn cách sống cho mình.

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Quyết định giữ lại tài sản để tự lo tuổi già

Cuối cùng, tôi đến văn phòng công chứng để xác lập quyền sở hữu tài sản. Khi còn sống, tôi sẽ giữ một căn nhà để ở, căn còn lại có thể cho thuê để có thêm thu nhập. Nếu sau này tôi qua đời, số tài sản còn lại sẽ được dùng theo quyết định của tôi.

Tôi không còn muốn dùng nhà cửa để đổi lấy sự chăm sóc của các con.

Nếu chúng muốn đến thăm, tôi luôn mở cửa. Nếu chúng bận, tôi cũng không trách.

Tôi vẫn là cha của chúng, nhưng tôi không muốn tuổi già của mình trở thành một cuộc chờ đợi xem hôm nay con có về hay không.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi quá lạnh lùng khi không để lại tài sản cho con. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng tài sản là thứ mình có quyền quyết định khi còn sống.

Điều quan trọng hơn là tôi phải chuẩn bị cho mình một cuộc sống đủ chủ động: có tiền để chữa bệnh, có người chăm sóc khi cần và có một nơi ở khiến mình cảm thấy an toàn.