Chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con sau 4 năm lọc màng bụng

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công thêm 2 ca ghép thận từ người hiến sống, dưới sự hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Huế.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân L.T.T.B. (54 tuổi, quê xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc máu chu kỳ suốt 8 năm. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính.

Chứng kiến vợ nhiều năm phải gắn bó với máy chạy thận, ông N.V.U.T. quyết định hiến một quả thận để cứu vợ. Sau quá trình thăm khám, đánh giá và tư vấn tại bệnh viện, hai vợ chồng được xác định đủ điều kiện hiến và nhận thận.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.V.T. (sinh năm 1995, ở phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, đã điều trị bằng phương pháp lọc màng bụng trong 4 năm. Với mong muốn giúp con có cơ hội cải thiện sức khỏe, ông P.V.B. (54 tuổi), cha của bệnh nhân, quyết định hiến thận cho con.

Trong quá trình sàng lọc và đánh giá trước ghép, bệnh viện nhiều lần tham vấn các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, hội đồng chuyên môn thống nhất tiến hành lấy và ghép thận cho hai cặp người hiến - người nhận.

Ê-kíp đang tiến hành lấy - ghép thận. Ảnh: BVCC

Hai ca phẫu thuật lấy và ghép thận diễn ra thành công. Hiện sức khỏe của các cặp ghép đang hồi phục tốt, các chỉ số dần ổn định và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

BSCKII. Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bên cạnh việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để tiến tới triển khai ghép thận thường quy.

Đồng thời, việc triển khai ghép thận giúp người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi hơn trong tiếp cận điều trị, giảm chi phí và thời gian đi lại.