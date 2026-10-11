Gần 400 người dân xã Lục Yên được khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí

Gần 400 người cao tuổi và người dân xã Lục Yên được khám sàng lọc bệnh tim mạch.

Chương trình tập trung vào người cao tuổi, người đang điều trị hoặc có tiền sử mắc bệnh tim mạch, người có yếu tố nguy cơ tim mạch cao và những trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh nhưng chưa từng được tầm soát.

Tại chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh đã tiến hành khám lâm sàng, khai thác triệu chứng và các yếu tố nguy cơ tim mạch; nghe tim, phổi; khám sàng lọc bệnh lý mạch máu chi dưới; thực hiện ghi điện tâm đồ, siêu âm Doppler tim và siêu âm mạch máu. Người dân cũng được tư vấn các biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn điều trị và chăm sóc sức khỏe tim mạch.

Người cao tuổi được đo huyết áp trước khi tiến hành khám lâm sàng, khai thác triệu chứng và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh khám điện tim cho người cao tuổi xã Lục Yên.

Thông qua hoạt động khám sàng lọc, chương trình góp phần phát hiện sớm, tư vấn điều trị và quản lý các bệnh lý tim mạch thường gặp tại cộng đồng như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, suy tim, bệnh mạch máu ngoại biên và suy tĩnh mạch.

Bên cạnh ý nghĩa chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chương trình còn tạo điều kiện để đội ngũ y tế tuyến cơ sở trao đổi, tiếp nhận kinh nghiệm trong công tác khám sàng lọc, tầm soát và quản lý bệnh lý tim mạch; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai với y tế cơ sở và chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là người cao tuổi.