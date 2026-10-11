Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có phải nguyên nhân gây đột quỵ?

Thông tin về những trường hợp đột quỵ xảy ra sau khi tắm hoặc gội đầu vào ban đêm thường khiến nhiều người lo lắng. Không ít người cho rằng việc tiếp xúc với nước vào thời điểm muộn, nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể khiến mạch máu não bị ảnh hưởng và dẫn đến đột quỵ.

Từ những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, quan niệm không nên tắm đêm, gội đầu đêm dần trở thành lời khuyên quen thuộc trong nhiều gia đình. Thậm chí, khi một người trẻ bất ngờ bị đột quỵ sau khi tắm muộn, thời điểm tắm thường được nhắc đến như một nguyên nhân, dù chưa có kết luận y khoa xác định mối liên hệ này.

Trao đổi với Gia đình Việt Nam về vấn đề trên, Ths.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống y tế Vietlife) cho biết, đến nay chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh chứng minh việc gội đầu hoặc tắm vào ban đêm là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ.

“Mọi người thường nói rằng không nên gội đầu hoặc tắm đêm vì dễ bị đột quỵ. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa hai thói quen này với nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, không thể khẳng định cứ tắm đêm hay gội đầu đêm là sẽ dẫn đến đột quỵ”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Ths.BSNT Nguyễn Lê Minh Tiến, Bác sĩ chuyên khoa Thần kinh (Hệ thống y tế Vietlife)

Theo bác sĩ, đột quỵ là tình trạng cấp tính xảy ra khi dòng máu cung cấp cho một phần não bị gián đoạn do tắc mạch hoặc khi mạch máu não bị vỡ. Bệnh có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá và một số tình trạng sức khỏe khác.

Bởi vậy, việc một người xuất hiện đột quỵ sau khi tắm không đồng nghĩa với việc tắm là nguyên nhân gây bệnh. Để xác định nguyên nhân, cần đánh giá tình trạng sức khỏe, các yếu tố nguy cơ và diễn biến bệnh lý cụ thể.

Vì sao tắm đêm, đặc biệt vào mùa lạnh vẫn tiềm ẩn rủi ro?

Mặc dù chưa có cơ sở để khẳng định tắm đêm trực tiếp gây đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Lê Minh Tiến cho rằng thói quen này vẫn có những điểm không thuận lợi đối với hoạt động sinh lý của cơ thể, nhất là khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa phòng tắm và môi trường bên ngoài.

Theo bác sĩ, khi cơ thể tiếp xúc với nước ấm, các mạch máu ở da có xu hướng giãn ra, làm thay đổi sự phân bố máu trong cơ thể. Ngược lại, khi bước từ phòng tắm ấm ra môi trường lạnh, các mạch máu ngoại vi có thể co lại để hạn chế mất nhiệt. Những phản ứng này có thể ảnh hưởng đến huyết áp và hoạt động của hệ tuần hoàn.

“Trong quá trình tắm, đặc biệt khi sử dụng nước ấm, các mạch máu ở da có xu hướng giãn nở. Tuy nhiên, nếu ngay sau đó cơ thể phải tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiều, các mạch máu ngoại vi sẽ co lại, kéo theo những thay đổi về huyết áp. Sự biến động huyết áp đột ngột có thể gây bất lợi, đặc biệt ở những người đã có sẵn yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc đột quỵ”, bác sĩ Tiến phân tích.

Sự thay đổi nhiệt độ này thường dễ nhận thấy hơn vào mùa đông. Tại miền Bắc, những ngày rét đậm, nhiệt độ trong phòng tắm và bên ngoài có thể chênh lệch đáng kể. Nếu tắm nước quá nóng rồi lập tức bước ra không gian lạnh, cơ thể phải nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi.

Bác sĩ Tiến cũng lưu ý rằng số trường hợp đột quỵ vào mùa lạnh thường có xu hướng cao hơn so với mùa nóng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tắm đêm là nguyên nhân khiến đột quỵ gia tăng. Nhiệt độ thấp có thể tác động đến huyết áp và hệ tuần hoàn, trong khi nguy cơ đột quỵ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Đáng chú ý, những người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch, người cao tuổi hoặc có tiền sử đột quỵ cần đặc biệt thận trọng trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Với nhóm này, việc giữ ổn định thân nhiệt và kiểm soát tốt bệnh nền có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tránh một khung giờ tắm nhất định.

Tắm thế nào để hạn chế những nguy cơ đối với sức khỏe?

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Minh Tiến, điều cần hiểu đúng là chưa đủ căn cứ khoa học để kết luận tắm đêm hay gội đầu đêm làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhưng cũng không nên xem nhẹ những ảnh hưởng của việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với cơ thể.

Thay vì quá lo lắng về thời điểm tắm, mỗi người nên chú ý đến nhiệt độ nước, nhiệt độ phòng và tình trạng sức khỏe của bản thân. Vào mùa lạnh, nên giữ phòng tắm đủ ấm, sử dụng nước có nhiệt độ phù hợp, tránh tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh và hạn chế để cơ thể tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh ngay sau khi tắm.

Những người vừa lao động nặng, vận động cường độ cao hoặc đang trong trạng thái quá mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi để cơ thể ổn định trước khi tắm. Với người có bệnh lý tim mạch, huyết áp chưa được kiểm soát tốt, việc lựa chọn cách tắm phù hợp cần được chú trọng hơn.

Không nên quy mọi trường hợp đột quỵ xảy ra sau khi tắm cho thói quen tắm đêm. Nếu người bệnh đột ngột méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, mất thăng bằng hay xuất hiện cơn đau đầu dữ dội bất thường, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay, không chờ các triệu chứng tự thuyên giảm.

Bởi trong điều trị đột quỵ, thời gian có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống và khả năng hồi phục của người bệnh.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Tiến nhấn mạnh rằng việc đánh giá nguy cơ đột quỵ cần dựa trên bằng chứng khoa học và tình trạng sức khỏe cụ thể, thay vì chỉ dựa vào những lời truyền miệng.

“Tắm đêm hay gội đầu đêm có làm tăng nguy cơ đột quỵ hay không thì hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định. Tuy nhiên, những thay đổi nhiệt độ đột ngột trong quá trình tắm có thể không tốt cho sức khỏe, vì vậy mọi người vẫn nên thận trọng, đặc biệt trong mùa lạnh”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.