Vì sao nhiều người dán túi nilon hoặc băng keo lên gạt mưa sau ô tô

Việc phủ túi nhựa hoặc băng keo lên cần gạt nước kính sau ô tô là cách đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ lưỡi gạt, tránh bị khô cứng, cong vênh hoặc gãy do ánh nắng mặt trời, băng đá hay các tác động trong quá trình rửa xe. Phương pháp này còn ngăn ngừa băng tuyết bám chặt vào kính trong mùa lạnh, giữ cho tầm nhìn luôn rõ ràng.

Cần gạt nước sau ô tô được bảo vệ khỏi băng tuyết và hư hại nhờ mẹo dùng túi nilon hoặc băng keo đơn giản. Ảnh: SlashGear

Nhiều tài xế ô tô thường dùng túi nilon hoặc băng keo để phủ lên cần gạt nước kính sau nhằm bảo vệ lưỡi gạt khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường và thiết bị rửa xe tự động. Ánh sáng mặt trời chứa tia UV có thể làm khô và làm hỏng cao su trên lưỡi gạt, khiến chúng nhanh bị mòn và giảm hiệu quả lau kính.

Ngoài ra, trong quá trình rửa xe tự động, các vòi phun áp lực cao và bàn chải quay có thể làm cong hoặc gãy cần gạt nếu không được bảo vệ. Việc bọc túi hoặc dán băng keo giúp giữ nguyên hình dạng và độ bền của lưỡi gạt, tránh hư hại không mong muốn.

Trong điều kiện thời tiết lạnh, băng tuyết hoặc đá có thể bám chặt lên cần gạt, khiến chúng bị dính vào kính và khó hoạt động. Phủ lớp bảo vệ giúp ngăn hiện tượng này, tránh làm hỏng cần gạt và giữ cho kính sau luôn sạch sẽ, tầm nhìn không bị cản trở.

Phương pháp này được nhiều người áp dụng vì đơn giản, tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong việc kéo dài tuổi thọ cần gạt nước, đồng thời duy trì an toàn khi lái xe trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng túi nilon hoặc băng keo cần được thực hiện đúng cách để không gây cản trở hoạt động của cần gạt hoặc làm mất thẩm mỹ xe. Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra thường xuyên để thay thế khi cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả bảo vệ.