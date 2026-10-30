Sơn La - Miền đất tôi yêu
Sơn La - Miền đất tôi yêu
Sơn La - miền đất núi xanh tươi,
Rừng, ruộng xanh sâu lắng tình người,
Mái ngói hồng tươi bao bản mới,
Phố phường nhộn nhịp thật đông vui.
Sơn La - miền đất sáng sử thi,
Quế Lâm, Ngự Chế, Quế Lâm tự
Đồi Khau Cả ghi bao trang sử,
Người Sơn La luôn mãi khắc ghi.
Sơn La - miền đất rất kiên cường,
Sắc đào Tô Hiệu tỏa ánh dương,
Sơn La - át tiếng bom đạn réo,
Người Sơn La bất khuất, can trường.
Người Sơn La có quyết tâm cao,
Đổi mới, hội nhập - đáng tự hào,
Vượt bao gian khó, luôn tiến bước,
Ngày nay khát vọng vẫn dâng trào.
Người Sơn La rất vững niềm tin,
Quảng trường Tây Bắc - Bác Hồ khuyên:
Đoàn kết kiên trì nên nghiệp lớn,
Đảng, Dân đồng thuận - tiến vững bền.
Miền đất Sơn La đậm nhân văn,
Thương người như thương chính bản thân,
Hoạn nạn lá lành đùm lá rách,
Người Sơn La thấu cảm bao dung.
Miền đất Sơn La đẹp văn minh,
Sáng tạo, sẻ chia - đẹp nghĩa tình,
Điện, đường, trường, trạm, nông thôn mới,
Cùng chăm lo thêm đẹp, thêm xanh.
Sơn La mời bạn đến thăm,
Mộc Châu điểm hẹn thiên nhiên toàn cầu,
Tà Xùa mây giăng trên đầu,
Ngọc Chiến xanh thắm lắng sâu nghĩa tình
Hồ sông Đà nước trong xanh,
Lung linh mây, nước bóng mình, bóng ta.
Thủy sản ngon, sạch quê nhà,
Vui lòng thực khách gần xa đón chào,
Nhiều anh, nhiều chị ước ao
Dự mùa du lịch Ban - Đào nở hoa,
Miền đất Sơn La mãi hiền hòa,
Hoa thơm, trái ngọt đẹp quê ta,
Vòng xòe, lời hát tình thêm thắm,
Người Sơn La hiền dịu, thật thà.
Miền đất Sơn La rất thân yêu,
Ở xa nhưng lòng vẫn nhớ nhiều,
Nhớ cảnh, nhớ người - tình son sắt
Trọn niềm tin và mãi thương yêu.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/son-la-mien-dat-toi-yeu-eixorIqvg.html