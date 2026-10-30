Sơn La - Miền đất tôi yêu

Một hướng đi đáng chú ý ở phân khúc quà biếu cao cấp là đặt chai vang nhập khẩu cạnh trà, mật ong, các loại hạt và trái cây sấy làm từ nông sản trong nước, đựng trong những hộp nhiều tầng mang họa tiết Á Đông. Cách phối này vừa giữ được nét Tết Việt, vừa đáp ứng thói quen tặng vang của nhiều người.