10 hòn đảo đẹp và yên tĩnh nhất thế giới dành cho kỳ nghỉ tránh xa đám đông

Bạn đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh và thanh bình để nghỉ ngơi? Bạn không phải là người duy nhất có nhu cầu này.

Theo BookRetreats, số lượt tìm kiếm trên Google toàn cầu với cụm từ “điểm đến yên tĩnh” đã tăng 1.268% so với năm trước.

Báo cáo tình trạng các khu nghỉ dưỡng năm 2026 của đơn vị này cũng cho thấy 56% du khách Mỹ tham gia khảo sát đang tìm kiếm những kỳ nghỉ yên bình giữa thiên nhiên.

Vì vậy, dù bạn khó có thể kiểm soát tiếng ồn bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, vẫn có một cách để tận hưởng không gian yên tĩnh hơn: lựa chọn điểm đến phù hợp cho kỳ nghỉ tiếp theo.

Vào tháng 8, BookRetreats đã công bố Chỉ số Hoang sơ (Unspoiled Index), bảng xếp hạng những hòn đảo yên tĩnh nhất thế giới. Nghiên cứu phân tích 100 hòn đảo trên toàn cầu dựa trên tiêu chuẩn của Cơ quan Môi trường châu Âu về một khu vực yên tĩnh, được định nghĩa là nơi có “âm thanh dễ chịu, không có hoặc ít nhất không bị chi phối bởi những âm thanh không mong muốn”.

Mỗi hòn đảo được đánh giá theo sáu tiêu chí có trọng số, dựa trên dữ liệu vệ tinh và bản đồ, gồm: mức độ tự nhiên (20%), mật độ đường sá (20%), giao thông hàng không (20%), sự tĩnh lặng (20%), độ tối của bầu trời đêm (15%) và các điểm ven biển (5%). Tổng điểm của sáu tiêu chí được quy đổi thành thang điểm 100 để xếp hạng các hòn đảo.

“Sự yên tĩnh có ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người, nhưng vẫn có những yếu tố thực tế cần được xem xét”, Olga V. Lehmann, nhà nghiên cứu về sự yên tĩnh, tác giả và giáo sư tâm lý học, cho biết trong báo cáo. “Mức độ tiếng ồn thấp trong môi trường xung quanh rất quan trọng.

Bên cạnh đó, các đặc điểm tự nhiên và kiến trúc của một địa điểm cũng góp phần định hình cảnh quan âm thanh mà chúng ta trải nghiệm, đồng thời quyết định liệu nơi đó có thực sự giúp chúng ta nghỉ ngơi hay không”.

Bờ biển của đảo Stewart (Rakiura) ở New Zealand. Ảnh: PatrikStedrak/Getty Images

Đứng đầu bảng xếp hạng là đảo Stewart, New Zealand, với 94,6/100 điểm. Theo BookRetreats, hòn đảo này có tên gọi trong tiếng Maori là Rakiura, mang ý nghĩa “bầu trời rực rỡ”. Đây cũng là Khu bảo tồn Bầu trời Đêm Quốc tế nằm ở cực nam thế giới, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cực quang phương Nam trong điều kiện quan sát lý tưởng.

Đảo Stewart là điểm đến trong mơ của những người yêu thiên nhiên. Khi đánh giá mức độ hoang sơ, nhóm nghiên cứu của BookRetreats xem xét mức độ tác động của con người đến cảnh quan và hệ sinh thái. Hòn đảo đạt tới 99/100 điểm ở tiêu chí này, cho thấy phần lớn diện tích vẫn giữ được vẻ nguyên sơ.

Điều đó không quá bất ngờ khi nơi đây chỉ có khoảng 500 cư dân. Khoảng 85% diện tích đảo thuộc Vườn quốc gia Rakiura, nơi sinh sống của nhiều loài chim bản địa, trong đó có loài kiwi nâu đảo Stewart đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Xếp thứ hai là Anafi, Hy Lạp, đồng thời được công nhận là hòn đảo yên tĩnh nhất châu Âu. Nằm ngay phía đông đảo Santorini, Anafi có chưa đến 300 cư dân và diện tích khoảng 15,5 dặm vuông. Hòn đảo không có sân bay thương mại, vì vậy phà là phương tiện thuận tiện nhất để đến đây. Với những ngôi nhà quét vôi trắng đặc trưng cùng các bãi biển có làn nước trong xanh, Anafi trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ thanh bình.

Đứng thứ ba là Ilha Grande, Brazil, đồng thời giữ vị trí hòn đảo yên tĩnh nhất châu Mỹ. Rừng Đại Tây Dương bao phủ khoảng 90% diện tích hòn đảo, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng. Ilha Grande không có sân bay, không có đường nhựa và cấm xe hơi cá nhân. Những hạn chế này góp phần tạo nên không gian yên tĩnh đặc biệt, kết hợp với các bãi biển tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thanh bình giữa thiên nhiên.

Đảo Santa Catalina, California, là đại diện duy nhất của Mỹ góp mặt trong danh sách, xếp ở vị trí thứ 10. Tổ chức Bảo tồn Đảo Catalina đang bảo vệ 88% trong tổng diện tích 48.000 mẫu Anh của hòn đảo, nơi có 60 loài thực vật và động vật đặc hữu. Dù không hoàn toàn biệt lập như một số điểm đến khác trong bảng xếp hạng, với khoảng 4.000 cư dân sinh sống quanh năm, Santa Catalina vẫn là nơi nghỉ dưỡng yên bình, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố Los Angeles gần đó.

Đảo Santa Catalina. Ảnh: Pixabay

Dưới đây là danh sách 10 hòn đảo yên tĩnh nhất thế giới theo xếp hạng của BookRetreats:

Đảo Stewart, New Zealand

Anafi, Hy Lạp

Ilha Grande, Brazil

Đảo Lord Howe, Australia

St Martin, quần đảo Scilly, Anh

Đảo Tioman, Malaysia

Koh Chang, Thái Lan

Koh Rong, Campuchia

Đảo Havelock, Ấn Độ

Đảo Santa Catalina, Mỹ