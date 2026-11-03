Lạc bước giữa những miền Thu rực rỡ sắc màu ở Trung Quốc

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách tham quan khu thắng cảnh Bipenggou trong sắc Thu quyến rũ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cảnh đẹp mùa Thu tại Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách tham quan khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)