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Lạc bước giữa những miền Thu rực rỡ sắc màu ở Trung Quốc

Từ tháng 9-11, nhiều địa phương của Trung Quốc bước vào mùa đẹp nhất trong năm, với những cánh rừng chuyển sắc vàng, đỏ, những hàng cây ngân hạnh rực rỡ và khung cảnh núi non, hồ nước thơ mộng.

Báo VietnamPlus
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Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan khu thắng cảnh Bipenggou trong sắc Thu quyến rũ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan khu thắng cảnh Bipenggou trong sắc Thu quyến rũ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cảnh đẹp mùa Thu tại Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan khu thắng cảnh núi Quảng Vũ tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 1/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/lac-buoc-giua-nhung-mien-thu-ruc-ro-sac-mau-o-trung-quoc-post1145758.vnp