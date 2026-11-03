Lạc bước giữa những miền Thu rực rỡ sắc màu ở Trung Quốc

GS.TSKH Võ Sở Vọng sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga) và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực vật lý, từng là Trưởng phòng Hiển vi điện tử – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và thuộc nhóm nghiên cứu viên cao cấp đầu tiên của cả nước.Năm 2002, ông vinh dự được Trung tâm Tiểu sử Quốc tế Cambridge (Vương quốc Anh) vinh danh là một trong 2.000 nhà khoa học xuất sắc của thế kỷ 20.Sau khi rời phòng thí nghiệm, Võ Sở Vọng viết tập hồi ký bằng thơ lục bát mang tên "Lục bát cuộc đời" (dài gần 5.000 câu) để ghi lại hành trình cuộc đời mình và được giới thiệu trên nhiều chương trình truyền hình.