30.000 khán giả hòa nhịp rock, đánh thức sức trẻ Thái Nguyên

Rock concert “Thái Nguyên bừng sáng” là hoạt động nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế 2026. Chương trình do Công ty cổ phần Netmedia tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình là Nguyễn Trung Dũng.

Lấy rock làm màu sắc âm nhạc chủ đạo, concert hướng đến tôn vinh lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa trà cùng vẻ đẹp thiên nhiên và con người Thái Nguyên. Đáng chú ý, ê kíp không xây dựng chương trình theo hướng thuần rock mà có sự kết hợp với pop rock và pop nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Ca sĩ Đông Hùng trình diễn ca khúc "Đường lên phía trước" và "Kỷ nguyên hòa ca". Ảnh: chụp màn hình

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, khoảng 50% thời lượng chương trình dành cho rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Cách phân bổ này vừa giữ được tinh thần mạnh mẽ, bùng nổ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi với khán giả thuộc nhiều lứa tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

Chương trình được chia thành ba phần, mở đầu bằng tiết mục “Thái Nguyên chào ngày nắng mới” với sự tham gia biểu diễn của Nhật Huyền, Bảo Trâm Idol và vũ đoàn Hà Nội Trẻ.

Ở phần I mang chủ đề “Mạch nguồn đất Việt”, các nghệ sĩ đưa khán giả trở về với những giai điệu về lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần dân tộc. Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Bộ Đội thể hiện các ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Vết chân tròn trên cát”. Tiếp đó, Đông Hùng biểu diễn “Đường lên phía trước” và “Kỷ nguyên hòa ca”, tạo nên mạch cảm xúc hướng về cội nguồn, kết nối các giá trị truyền thống với thế hệ hôm nay.

Sang phần II “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa”, không khí được đẩy lên với những giai điệu trẻ trung, hiện đại. Isaac mang đến các ca khúc “Rừng vàng biển bạc”, “Nơi anh không thuộc về”, “Bống bống bang bang”. Anh Tú (Tú Voi) biểu diễn “Mẹ yêu con”, “Khóa ly biệt” và mashup “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu với “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep Me in Love” và “Cô đơn trên sofa”.

Sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc giúp phần biểu diễn có sự đa dạng, đồng thời tạo không gian thưởng thức phù hợp với nhiều nhóm khán giả. Qua đó, tinh thần rock được truyền tải theo cách cởi mở, không bó hẹp trong một dòng nhạc hay đối tượng công chúng nhất định.

Ban nhạc Ngũ Cung trình diễn tại chương trình. Ảnh: An Vũ

Điểm nhấn của đêm diễn nằm ở phần III “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim”, với sự đảm nhiệm của Ngũ Cung band. Loạt ca khúc “Đón em trở về”, “Yêu”, “Hành khúc ngày và đêm”, “Cô Đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về” mang đến không khí sôi động, trong đó chất liệu rock được kết hợp với âm hưởng dân gian, tạo nên dấu ấn riêng cho phần kết chương trình.

Việc đặt những giai điệu mang âm hưởng truyền thống bên cạnh các sáng tác rock hiện đại không chỉ tạo sự mới mẻ trong cách thể hiện mà còn góp phần đưa chất liệu văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng trẻ.

Với quy mô khoảng 30.000 khán giả, “Thái Nguyên bừng sáng” không đơn thuần là một đêm nhạc giải trí mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Từ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ đến tinh thần trẻ trung, năng động hôm nay, chương trình góp phần khắc họa hình ảnh một Thái Nguyên giàu bản sắc, đang chuyển mình với khát vọng phát triển và hội nhập.