Tăng Thanh Hà nấu gì trên mâm cơm khi làm dâu nhà 'vua hàng hiệu'?

Kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, trở thành con dâu của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng ngừng hoạt động giải trí nhiều năm, tập trung chăm sóc gia đình và 3 con nhỏ. Trên trang cá nhân, ngoài những hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng, mâm cơm của gia đình Tăng Thanh Hà được chú ý hơn cả bởi những món bắt mắt từ Âu đến Á. Tuy nhiên, qua những hình ảnh cô đăng tải, các món ăn dân dã vẫn chiếm một vị trí quen thuộc trong thực đơn gia đình.

Tăng Thanh Hà là "mẹ đảm" trong các nghệ sĩ Việt.

Mâm cơm nhà hào môn có tép rang, cá kho và bát canh quen thuộc

Mỗi lần chia sẻ một món ăn, Tăng Thanh Hà thường chỉn chu như vừa thực hiện xong một tác phẩm nghệ thuật. Hà Tăng từng chia sẻ một bữa trưa có thịt nướng mật ong, đậu que cháy tỏi, tép rang và canh chua bông so đũa. Món mặn, rau xanh và canh được sắp xếp gọn gàng, tạo nên mâm cơm mang hương vị gần gũi của gia đình miền Nam.

Những món ăn Tăng Thanh Hà chia sẻ thường nhiều màu sắc.

Trong đó, tép rang là món thường xuất hiện trong những bữa ăn của nữ diễn viên. Những con tép nhỏ được rang thấm gia vị, thêm tỏi thơm, ăn cùng cơm trắng. Bên cạnh là rau xanh và chén mắm ớt, đủ để gợi cảm giác ngon miệng của một bữa cơm thường ngày.

Ở những lần khác, thực đơn lại có thịt ba chỉ kho, đậu phụ rán, dưa chuột muối hoặc bí non xào tỏi. Canh cua ăn cùng cà muối, tép moi xào khế, thịt rang cháy cạnh và cá kho cũng từng được cô giới thiệu trên trang cá nhân.

Đặc biệt, cô có sở thích sưu tầm bát đĩa, đặc biệt là đồ gốm sứ, cũng góp phần khiến những mâm cơm của cô thêm đẹp mắt. Từng món ăn được đặt trong chiếc đĩa, chiếc bát phù hợp, màu xanh của rau xen với sắc vàng, nâu của món kho, món rang. Sự chỉn chu nằm ở những chi tiết nhỏ, khiến bữa cơm giản dị vẫn có nét hấp dẫn riêng.

Tự làm cả sợi bánh canh, giữ công thức học từ mẹ

Niềm yêu thích nấu nướng của Tăng Thanh Hà còn thể hiện qua album gần 50 bức ảnh món ăn tự chế biến được cô chia sẻ vào tháng 8/2026. Từ bún riêu cua, bánh xèo, cao lầu, cơm tấm đến cơm trộn Hàn Quốc, mì hoành thánh hay tacos, thực đơn cho thấy khả năng vào bếp đa dạng của bà mẹ ba con.

Những món ăn không chỉ ngon mà còn được trang trí bắt mắt.

Giữa nhiều món ăn đẹp mắt, bánh canh được chú ý bởi sự kỳ công trong khâu chuẩn bị. Tô bánh có tôm, chả cua, thịt viên, trứng cút, điểm thêm hành lá, ngò rí và hành phi vàng ruộm.

Hà Tăng còn chia sẻ cách nấu nước dùng từ tôm khô, rau củ và thịt bằm để tạo vị ngọt tự nhiên. Đặc biệt, cô tự làm sợi bánh canh bột gạo theo cách học từ mẹ. Bột gạo được kết hợp với bột năng, nhào cùng nước sôi, để nghỉ rồi mới cắt thành sợi.

Để có một tô bánh canh hoàn chỉnh, người nấu phải dành thời gian cho nhiều công đoạn. Việc Hà Tăng tự chuẩn bị cả phần bánh lẫn nước dùng cho thấy cô có hứng thú với quá trình làm món ăn, từ lúc nguyên liệu còn nằm trên bàn bếp đến khi thành phẩm được dọn ra.

Chuyện bếp núc vốn gắn với nữ diễn viên từ nhỏ. Năm lên 10 tuổi, khi gia đình gặp khó khăn vì bố làm ăn thua lỗ, cô từng thức dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm, đạp xe giao cho khách rồi mới đến trường. Bởi vậy, chi tiết cô học mẹ cách làm bánh canh cũng gợi lại một phần ký ức gia đình trong căn bếp hiện tại.

Bên cạnh món Việt, Hà Tăng còn thử sức với cá hấp Quảng Đông, mì miso ramen, bánh paratha, gà nấu nghệ kiểu Lebanon và mì Ý. Cô cũng thích làm bánh mì, bánh quy, bánh ngọt, mang đến nhiều lựa chọn cho những bữa ăn tại nhà.

Sau khi kết hôn năm 2012, Tăng Thanh Hà dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, dành thời gian cho gia đình và kinh doanh. Qua những bữa cơm được chia sẻ, cuộc sống của cô hiện lên gần gũi với niềm vui vào bếp, thử món mới và chuẩn bị đồ ăn cho người thân.