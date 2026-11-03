Sáng tạo ẩm thực từ vị trà

Tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, trà trở thành nguồn cảm hứng để các đầu bếp sáng tạo những món ăn mới, góp phần tôn vinh giá trị của sản vật đặc trưng xứ Trà trong đời sống ẩm thực.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trao đổi với các đầu bếp nổi tiếng.

Màn phi lê cá ngừ nặng 50kg thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Trên bàn chế biến, hai siêu đầu bếp Iron Chef Nguyễn Minh Hải và Iron Chef Nguyễn Văn Tú trực tiếp trình diễn kỹ thuật phi lê cá ngừ, biến nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực biển thành tâm điểm của câu chuyện sáng tạo cùng trà.

Điều khiến du khách tò mò hơn cả là cách ông Iron Chef Nguyễn Văn Tú đưa trà xanh vào món cá ngừ xông khói. Ông giải thích: Khói mang theo mùi thơm đặc trưng của trà, gợi liên tưởng đến những đồi chè Thái Nguyên, đồng thời mở ra hướng kết hợp mới giữa nguyên liệu biển và sản vật vùng trung du.

Trà xanh tiếp tục xuất hiện trong nhiều món ăn do các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực thực hiện. Với đầu bếp Nguyễn Tiến Dũng, bê quay trà xanh là sự thử nghiệm giữa kinh nghiệm chế biến món ăn truyền thống và cảm hứng sáng tạo từ đặc sản địa phương.

Mỗi công đoạn đều hướng đến sự hài hòa, để vị trà không lấn át vị thịt mà góp phần tạo nên dấu ấn riêng. Trà không đơn thuần là thành phần được thêm vào để tạo sự khác lạ; khi sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành dấu ấn riêng của món ăn. Từ kem, kẹo lạc, kẹo dồi, chè lam đến nhiều loại bánh khác.

Điểm đặc sắc của không gian ẩm thực tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, còn thể hiện ở cách trà kết nối nhiều phong cách chế biến. Phở mỳ trà xanh đưa sắc xanh và hương trà vào món ăn quen thuộc; lẩu trà hai vị mở ra trải nghiệm mới bên nồi lẩu nóng; bún trộn kim chi trà xanh kết hợp vị chua cay với sốt trà thực dưỡng; đậu Võ Nhai trà xanh chiên tạo thêm lựa chọn từ nguyên liệu địa phương...

Cá ngừ sau khi phi lê được đầu bếp nổi tiếng chế biến mời du khách thưởng thức.

Đằng sau mỗi thử nghiệm là bài toán dành cho người làm nghề: Làm thế nào để trà hiện diện tự nhiên, giúp thực khách nhận ra hương vị đặc trưng mà vẫn cảm thấy món ăn ngon, dễ thưởng thức? Câu trả lời không nằm ở việc sử dụng thật nhiều trà mà ở sự am hiểu nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và khả năng sáng tạo của từng đầu bếp.

Ẩm thực xứ Trà hội tụ tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 quy tụ 35 gian hàng, giới thiệu khoảng 200 món ăn và đồ uống từ trà, được bố trí tại 5 khu vực: trình diễn của các đầu bếp; ẩm thực sáng tạo từ trà; đặc sản Thái Nguyên; ẩm thực vùng miền Việt Nam và khu phục vụ đồ ăn nhanh. Không gian này tạo điều kiện để các đơn vị trực tiếp chế biến, giới thiệu nguyên liệu, quy trình và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Trà đang được khám phá qua nhiều giác quan và phong cách ẩm thực. Từ những thử nghiệm tại Festival, các món ăn mang dấu ấn riêng của xứ Trà có thêm cơ hội trở thành sản phẩm đặc sắc, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực và hình ảnh Thái Nguyên, để mỗi lần đến với vùng đất này, du khách không chỉ nhớ hương trà mà còn lưu luyến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.