SoftBank phát hành trái phiếu quy mô lớn

Với đợt huy động mới, SoftBank tiếp tục mở rộng vị thế trên thị trường trái phiếu bán lẻ và hiện chiếm gần một nửa tổng lượng trái phiếu loại này đang lưu hành tại Nhật Bản.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và trả lãi 4,75%/năm, cao hơn rõ rệt so với nhiều đợt phát hành gần đây. Đây là mức lãi suất cao thứ hai đối với trái phiếu doanh nghiệp bán cho nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản kể từ năm 1990.

Mức lãi suất cao đã nhanh chóng kéo dòng tiền của các hộ gia đình vào đợt phát hành. SBI Securities bán hết phần trái phiếu phân phối trực tuyến chỉ trong khoảng 10 giờ. Nomura Securities cũng bán hết hạn mức trực tuyến trước khi thời gian đăng ký kết thúc. Tại một số công ty chứng khoán, gần 90% lượng trái phiếu phân bổ cho các chi nhánh đã được khách hàng đặt mua từ trước ngày mở bán chính thức.Đợt phát hành còn thu hút nhiều người trước đây chưa tham gia thị trường trái phiếu. Hơn 1.000 khách hàng của SBI thực hiện khoản đầu tư đầu tiên thông qua trái phiếu SoftBank. Tại Rakuten Securities, khoảng một nửa số người mua lần đầu đầu tư vào trái phiếu bằng yen. Diễn biến này cho thấy môi trường lãi suất cao hơn đang khiến một bộ phận người dân Nhật Bản tìm kiếm kênh sinh lời tốt hơn thay vì tiếp tục để tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, mức lợi suất hấp dẫn cũng đi kèm rủi ro cao hơn. Japan Credit Rating Agency xếp trái phiếu SoftBank ở mức A, nhưng S&P Global Ratings chỉ xếp hạng nhà phát hành ở mức BB+, thuộc nhóm đầu cơ.

Quy mô phát hành ngày càng lớn của SoftBank cũng đặt ra một vấn đề khác đối với thị trường. Trong khoảng 13.000 tỷ yen trái phiếu doanh nghiệp dành cho nhà đầu tư cá nhân đang lưu hành, SoftBank chiếm khoảng 6.200 tỷ yen. Điều đó đồng nghĩa rủi ro tín dụng của thị trường đang tập trung ngày càng lớn vào một doanh nghiệp.