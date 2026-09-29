NCB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 62.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa: NCB

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 8807/NHNN-QLGS chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã: NVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng.

Theo phương án được ĐHĐCĐ NCB thông qua tại Nghị quyết số 1069/2026/NQ-ĐHĐCĐ.NCB ngày 9/9/2026, ngân hàng sẽ tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

NCB dự kiến chào bán 3,3 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Nếu phân phối hết, ngân hàng dự kiến thu về 33.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đợt phát hành dự kiến bắt đầu trong quý 1/2027, sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. NCB dự kiến hoàn tất trong khoảng quý 1 - quý 3/2027.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ gần 29.280 tỷ đồng lên gần 62.280 tỷ đồng. Theo NCB, việc bổ sung vốn sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, tăng nguồn vốn kinh doanh để đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế, đồng thời củng cố sức cạnh tranh và tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.

Trước đó, ngày 26/6/2026, NCB kết thúc một đợt chào bán riêng lẻ khác với kết quả phân phối toàn bộ một tỷ cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Với giá bán bình quân gia quyền 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng thu về 10.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của NCB tăng thêm 10.000 tỷ đồng, từ gần 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng như hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu NVB đóng cửa ở mức 13.600 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng, tương đương 1,49% so với phiên 25/9. Khối lượng giao dịch đạt 1,079 triệu cổ phiếu, tăng 19.900 cổ phiếu so với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 14,59 tỷ đồng, so với 14,37 tỷ đồng phiên 25/9.

Về hoạt động kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản của NCB đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025 và vượt kế hoạch cả năm (kế hoạch 189.912 tỷ đồng). Dư nợ cho vay đạt 133.527 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cuối năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 726,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.