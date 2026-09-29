Tỷ giá ngày 29-9: USD vững vùng đỉnh

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.630 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.912 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.348 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN công bố sáng nay

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua - bán. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất hai tháng trong phiên đầu tuần, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 6, khi giá dầu tăng và các dữ liệu kinh tế ổn định củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chỉ số USD Index tăng 0,2% lên 101,16 điểm, hướng tới mức tăng 1,7% trong tháng 9, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng và giá năng lượng leo thang.

Trên thị trường châu Âu, đồng Euro giảm 0,12% xuống 1,1400 USD, trong khi bảng Anh giảm nhẹ xuống 1,3200 USD. Các đồng tiền này chịu sức ép khi chênh lệch lãi suất ngày càng nới rộng và chi phí nhập khẩu năng lượng tăng.

Đồng Yên Nhật giảm 0,3%, xuống 157,70 Yên/USD, sau khi tăng trong phiên cuối tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yen trong cuộc gặp gần đây.

Trong khi đó, đồng AUD ổn định quanh 0,7000 USD trước quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vào thứ ba. Thị trường đang đặt cược khả năng RBA tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,6%, mức cao nhất gần 15 năm, trong bối cảnh rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng.

Tuần này, thị trường tiền tệ tập trung vào chỉ số giá chi tiêu ciêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố thứ tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào thứ sáu. Dữ liệu CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá xác suất 65% Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10.

Giới đầu tư cũng theo dõi phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương, trong đó có Chủ tịch ECB Christine Lagarde và một số quan chức Fed. Những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ sẽ được chú ý trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng lạm phát và lãi suất trong thời gian tới.