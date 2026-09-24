Số hóa tài sản công

Tại phường Lào Cai, trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Tân trước đây đã được chuyển giao cho Trung tâm Chính trị phường tiếp nhận, sử dụng. Thay vì để cơ sở vật chất bỏ trống hoặc đầu tư xây dựng mới, các hạng mục hiện có được tận dụng tối đa, chỉ cải tạo, sửa chữa một số hạng mục cần thiết để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

Bà Bùi Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Lào Cai cho biết: “Các phòng học được tận dụng phù hợp với hoạt động của Trung tâm Chính trị. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, bổ sung và tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có như bàn ghế, thiết bị âm thanh để đưa vào sử dụng hiệu quả”.

Câu chuyện tại phường Lào Cai là ví dụ cho thấy hiệu quả của việc quản lý, khai thác tài sản công khoa học sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, để làm được điều đó trên phạm vi toàn tỉnh không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Theo rà soát, hiện toàn tỉnh có 604 cơ sở nhà, đất cần xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là khối lượng tài sản rất lớn, phân tán ở nhiều địa phương, với nhiều loại hình, hiện trạng sử dụng khác nhau.

Trước đây, việc quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy hoặc các bảng tổng hợp riêng lẻ, chưa có sự kết nối, liên thông dữ liệu. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác thống kê, theo dõi biến động tài sản, đồng thời làm giảm hiệu quả tham mưu phương án xử lý, khai thác.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, các địa phương đang khẩn trương rà soát, kiểm kê và cập nhật thông tin tài sản lên hệ thống quản lý số. Tại phường Cam Đường, công tác số hóa được triển khai đồng bộ ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Mai Văn Dũng - chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Cam Đường cho biết: “Sau sắp xếp, phường Cam Đường có 9 trụ sở dôi dư. Chúng tôi đã rà soát, thống kê diện tích, hiện trạng từng cơ sở và cập nhật đầy đủ lên phần mềm quản lý. Đến nay, cả 9 tài sản đã được hoàn thành số hóa theo quy định”.

Việc số hóa giúp cơ quan quản lý nắm đầy đủ thông tin về từng tài sản, tạo nền tảng cho xây dựng phương án sử dụng phù hợp, hạn chế tình trạng bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng chưa đúng mục đích.

Từ yêu cầu thực tiễn, ngay từ tháng 8/2026, UBND tỉnh giao Sở Tài chính triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu số tập trung về nhà, đất và tài sản công trên địa bàn. Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, tỉnh đang đồng bộ thông tin với Phần mềm theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do Bộ Tài chính triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Theo bà Cù Thị Chung Kiên - Phó Trưởng Phòng Giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh, công tác số hóa tài sản công của tỉnh hiện đã bước sang giai đoạn mới. “Việc số hóa tài sản công của tỉnh đã chuyển từ giai đoạn tổng hợp, kiểm kê ban đầu sang giai đoạn chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật thường xuyên và đồng bộ dữ liệu. Mục tiêu là từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tài sản công đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của tỉnh”, bà Kiên cho biết.

Điểm khác biệt của cơ sở dữ liệu số là khả năng kết nối, chia sẻ và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Nếu trước đây, mỗi lần rà soát hoặc báo cáo phải mất nhiều thời gian tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau thì nay, các cơ quan quản lý có thể tra cứu nhanh chóng toàn bộ thông tin liên quan đến từng tài sản trên một hệ thống thống nhất.

Ngành tài chính tỉnh kỳ vọng hệ thống này sẽ trở thành “bản đồ số” tài sản công của toàn tỉnh. Trên đó, mỗi cơ sở nhà, đất đều có đầy đủ dữ liệu về vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản, đơn vị quản lý và phương án xử lý.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên, việc quản lý tài sản công sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo điều kiện cho công tác giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản một cách khách quan.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền đưa ra quyết định điều chuyển, chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác phù hợp, tránh thất thoát và lãng phí nguồn lực công.

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số và quản trị hiện đại, số hóa tài sản công không đơn thuần là chuyển dữ liệu từ hồ sơ giấy sang môi trường điện tử. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành hệ thống quản lý thông minh, minh bạch và hiệu quả, giúp mỗi mét vuông đất công, mỗi công trình công đều được theo dõi, khai thác đúng giá trị. Đây chính là nền tảng để Lào Cai phát huy hiệu quả nguồn lực công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.