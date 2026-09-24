Xã Mường Pồn đối thoại trực tiếp giải quyết vướng mắc về đất đai

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, Chi bộ, Ban quản lý bản và 6 hộ gia đình đang trực tiếp sử dụng đất công ích xung quanh khu vực trụ sở UBND xã Mường Pồn.

Đồng chí Hà Quốc Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Pồn đã chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Mường Pồn báo cáo nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng diện tích 3.046,6m² (gồm 6 thửa đất) thuộc bản Huổi Vang nằm xung quanh khu vực trụ sở UBND xã.

Từ năm 2011 đến 2016, để hỗ trợ nơi ở tạm thời cho một số cán bộ, giáo viên và người dân phát triển kinh tế, UBND xã Mường Mươn (thuộc huyện Mường Chà cũ) đã ký xác nhận cho 6 hộ dân mượn đất công ích do xã quản lý, thời hạn từ 3 - 5 năm. Vị trí đất này trước đây nằm trong quy hoạch Chợ trung tâm xã Mường Mươn, đến năm 2017 đã được điều chỉnh quy hoạch sang vị trí khác. Hiện nay, theo Quy hoạch chung xã Mường Pồn đến năm 2045 do UBND tỉnh phê duyệt, khu đất này được điều chỉnh thành đất ở nông thôn (ONT) và đất trồng cây hàng năm khác (HNK), hoàn toàn phù hợp với hiện trạng xây dựng nhà ở của người dân.

Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Dũng nhất trí với các phương án xử lý của xã.

Thực hiện Nghị quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ tháng 6/2025, bản Huổi Vang và khu đất trên đã được bàn giao nguyên trạng từ xã Mường Mươn (huyện Mường Chà cũ) về sáp nhập vào xã Mường Pồn. Việc giải quyết dứt điểm các tồn tại lịch sử quản lý đất đai này do chính quyền xã Mường Pồn thụ lý.

UBND xã Mường Pồn đã rà soát, lập hồ sơ xử lý. Tính đến giữa tháng 9/2026, UBND xã đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn đất công do Nhà nước quản lý đối với các hộ gia đình vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Đại diện cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực IV tham gia ý kiến tại buổi hội thoại.

Trong đó, hộ bà Lụa Thị Hoa đã chấp hành thông báo trả lại đất, phối hợp cắm cọc mốc ranh giới và cam kết tự tháo dỡ, di dời tài sản trước ngày 30/9/2026. Các hộ dân còn lại đã nộp phạt đầy đủ và bày tỏ nguyện vọng được Nhà nước xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ưu tiên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất chính dải đất gia đình đã tôn tạo, sinh sống ổn định suốt hơn 10 năm qua để yên tâm định cư, công tác.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện UBND xã và các cơ quan tư pháp, chuyên môn liên quan đã giải đáp, làm rõ từng ý kiến, kiến nghị của người dân dựa trên căn cứ pháp lý của Luật Đất đai năm 2024 và các quy định hiện hành.

Nguyên lãnh đạo xã Mường Mươn cũ phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Pồn đánh giá cao sự hợp tác, chấp hành pháp luật của các hộ dân trong quá trình xử lý tồn tại. Đồng chí đề nghị, sau cuộc đối thoại các hộ gia đình viết đơn trả lại mặt bằng cho chính quyền xã. Giao UBND xã tiếp tục tham mưu giải quyết các kiến nghị của các hộ dân dứt điểm đúng quy định pháp luật, vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, vừa đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.