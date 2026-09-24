Quảng Ngãi tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển

Ngày 28/8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dồn nguồn lực cho đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia

Một trong những nội dung trọng tâm được HĐND tỉnh quyết nghị là phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương (đợt 2). Theo đó, hơn 20,3 tỷ đồng vốn quyết toán dự án hoàn thành được phân bổ cho 15 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán; 5 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư được phân bổ cho 15 dự án.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tấn Tài

Đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, HĐND tỉnh thống nhất dự kiến tổng nguồn vốn hơn 9.943 tỷ đồng, gồm hơn 5.243 tỷ đồng ngân sách địa phương và gần 4.700 tỷ đồng ngân sách Trung ương. Nguồn lực này được ưu tiên cho các dự án quan trọng, công trình có tính lan tỏa, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, quyết định phân bổ kinh phí chi thường xuyên và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030. Tổng nguồn vốn phân bổ hơn 433 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 333 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng hơn 68 tỷ đồng và gần 32 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, theo phương án trình HĐND tỉnh, Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 2.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Tỉnh dự kiến bố trí ngân sách địa phương đối ứng hơn 750 tỷ đồng, tương đương 30% vốn Trung ương giao; trong đó ngân sách cấp tỉnh hơn 500 tỷ đồng, ngân sách cấp xã hơn 249 tỷ đồng.

Trong đợt 1, hơn 2.250 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương dự kiến được phân bổ cho các xã và đặc khu Lý Sơn, theo nguyên tắc ưu tiên những nhiệm vụ, dự án có tính lan tỏa, liên vùng, liên xã, phù hợp mục tiêu chương trình, tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

HĐND tỉnh cũng xem xét phương án phân bổ kinh phí chi thường xuyên và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030. Các nguồn lực được định hướng đầu tư cho cơ sở, nâng cao chất lượng hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn biên giới.

Trong định hướng đầu tư hạ tầng, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III, đoạn Km82-Km125 được xác định là công trình giao thông quan trọng, dài khoảng 32,6km, tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng chuẩn bị đầu tư dự án đường nối từ Quốc lộ 1 tại nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, dài khoảng 6,4km, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

Cùng với đó là định hướng cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km89+513 Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư 1.350 tỷ đồng; cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham, tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

Tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh dự kiến tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng và xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước thải tập trung khu vực phía Tây sông Trà Bồng với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

Các nguồn lực cũng được bố trí cho lĩnh vực an sinh, trong đó dự án mở rộng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; dự án chống ngập úng khu trung tâm phường Kon Tum có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương bổ sung trong năm 2026 cũng được tỉnh ưu tiên cho một số nhiệm vụ cấp thiết, trong đó có đầu tư trường học tại các xã biên giới.

Bên cạnh các nghị quyết về đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia, HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2026.

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn.

Đối với các nghị quyết còn lại, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hóa bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết tại địa phương; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Các nghị quyết sau khi được ban hành phải nhanh chóng được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy định, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân".