Xem xét đầu tư dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỉ đồng

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.228 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 4.036 tỉ đồng, ngân sách thành phố Hải Phòng là hơn 4.192 tỉ đồng.

Ngày 23.9, Ban Đô thị HĐND thành phố Hải Phòng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng và một số sở, ngành, địa phương để thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Đây là dự án được Chính phủ giao thành phố Hải Phòng làm cơ quan chủ quản. Địa bàn thực hiện dự án dự kiến ở các xã, phường: Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng, Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và các xã Đông Thuỵ Anh, Thái Thuỵ (tỉnh Hưng Yên).

Ban Đô thị HĐND thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất chủ trương đầu tư, đánh giá đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, tuyến cao tốc kết nối các tỉnh, thành phố, là công trình trọng điểm quốc gia được Chính phủ giao thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện.

Thành phố Hải Phòng nghiên cứu làm dự án cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình

Ban Đô thị HĐND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng tiếp tục giải trình, làm rõ những vấn đề được nêu tại buổi thẩm tra và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố. Các xã, phường có tuyến đường đi qua quan tâm tuyên truyền, tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, quan tâm các vấn đề an sinh khi thực hiện dự án. Các sở, ngành phối hợp chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai dự án khi HĐND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, phải bảo đảm tiến độ, tránh lãng phí khi thực hiện dự án.

Hiện tại, các đoạn tuyến của cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình đang trong quá trình triển khai thi công; đoạn tuyến từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến đường bộ ven biển đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt dự án và đang tích cực triển khai.

Do đó, việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ nút giao đường bộ ven biển đến nút giao QL 37 (trên địa bàn tỉnh Hưng Yên) để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) theo quy hoạch, tạo ra trục giao thông kết nối các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa là cần thiết và phù hợp với Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 45-NQ/TW đã định hướng, xác định nhiệm vụ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, trong đó có việc hoàn thành xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An...

Chủ trương đầu tư dự án cũng phù hợp với nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo, làm rõ phương án đề xuất đầu tư cùng tính khả thi, tác động của dự án.

Đến hiện tại UBND xã Kiến Hải đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 cho 279 hộ gia đình, cá nhân, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại các thôn Tú Sơn, Nãi Sơn và Đại Hải.

Đây là các trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển.

Dự án CT.08, đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển, dài 7,55km. Trong đó, đoạn qua xã Kiến Hải dài 3,2km, liên quan đến 420 hộ thuộc diện thu hồi đất, với tổng diện tích gần 250.000m²; có 392 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và 28 hộ có đất ở.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, từ đầu tháng 8.2026, khu vực xã Tú Sơn và Tân Phong trước đây đã tổ chức tuyên truyền, triển khai chủ trương thu hồi đất, đồng thời thông tin về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án.

Đối với hợp phần xây dựng cầu Văn Úc 2, theo phương án được UBND xã Kiến Hải phê duyệt, 24 hộ gia đình, cá nhân và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích đất thu hồi là hơn 8.400m², với kinh phí gần 2,7 tỉ đồng.

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt 1 là bước triển khai quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo cơ sở thực hiện các phần việc tiếp theo, góp phần bảo đảm tiến độ Dự án CT.08 qua địa bàn xã.