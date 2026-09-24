TP.HCM: Cận cảnh đường Trần Bình Trọng sau 5 tháng thi công, mở rộng gần 5 lần

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 24/9, hầu hết các hộ dân đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Trên công trường, công nhân cùng nhiều xe cẩu, xe lu đang khẩn trương thi công các hạng mục của dự án. Máy móc, nhân lực được huy động nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Sau khi bàn giao phần đất bị thu hồi, một số hộ dân sửa chữa, xây mới nhà ở để sớm ổn định cuộc sống.

Bà Minh (36 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM) cho biết, gia đình bà đã kinh doanh hoa tại khu vực này hơn 10 năm. Theo bà Minh, quá trình thi công đường ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động buôn bán. Bà mong công trình sớm hoàn thành để người dân ổn định cuộc sống. “Đường mở rộng, khu vực hạ tầng khang trang, đồng bộ hơn. Việc buôn bán, kinh doanh mong sẽ tốt hơn”, bà Minh chia sẻ.

UBND phường Vườn Lài cho biết, tính đến ngày 17/9, có 115/116 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, đạt 99,14%. Trường hợp còn lại chưa được phê duyệt phương án do còn vướng mắc về mức hỗ trợ tiền tạm cư. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

UBND phường Vườn Lài đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trước ngày 1/10 để thực hiện giai đoạn 2 của dự án Công viên tưởng niệm tại số 1 Lý Thái Tổ.

Các hạng mục cống hộp, cống ngang đường và 17/17 hố ga đã hoàn thành 100%. Hệ thống ống điện nhánh phải tuyến đạt 95%, nhánh trái đạt 100%; nền đường đạt 40% và nền cát đạt 30%.

Đường Trần Bình Trọng được mở rộng từ 5m lên 23m, kéo dài từ giao lộ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, phường Vườn Lài. Tuyến có mặt đường rộng 15m, mỗi bên vỉa hè 4m. Dự kiến, toàn bộ dự án, bao gồm các giao lộ trên tuyến, sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện giao thông, nâng cấp hệ thống cống vòm đã xuống cấp. Việc mở rộng tuyến đường nằm trong quy hoạch chỉnh trang khu đất rộng 4,3ha tại số 1 Lý Thái Tổ, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, phát triển không gian xanh, văn hóa và giao thông công cộng tại trung tâm TP.HCM.