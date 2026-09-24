Lãnh đạo tỉnh Nghệ An khảo sát, rà soát quy hoạch khu vực cửa khẩu Thông Thụ

Cùng đi, về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và xã Thông Thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác khảo sát thực địa. Ảnh: Hải Thượng

Đoàn đã khảo sát, rà soát quy hoạch, xác định phạm vi, ranh giới khu vực cửa khẩu Thông Thụ, phục vụ việc nâng cấp cửa khẩu này thành cửa khẩu chính.

Theo phương án đề xuất, khu vực cửa khẩu được quy hoạch đồng bộ các chức năng, gồm: khu kiểm soát liên hợp, công trình cửa khẩu, trụ sở các lực lượng chức năng, khu hành chính, dịch vụ, thương mại, bưu chính, viễn thông và hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Hải Thượng

Sau khi khảo sát trực tiếp các khu vực và nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu tiếp tục rà soát quy hoạch, hiện trạng đất đai, hạ tầng và nhu cầu đầu tư; đồng thời xây dựng phương án bố trí nguồn lực, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu tại khu vực cửa khẩu.

Các đơn vị liên quan được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trong đó có việc trao đổi với tỉnh Hủa Phăn, Lào, hướng tới nâng cấp cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy thành cửa khẩu chính theo lộ trình quy hoạch.

Đoàn công tác tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Ảnh: Hải Thượng

Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào.