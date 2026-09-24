Cận cảnh máy xúc hạng nặng phá dỡ nhà, mở đường hơn 500 tỷ đồng ở Hà Nội

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Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Ghi nhận vào sáng ngày 22/9, trên công trường, máy xúc hạng nặng được huy động để phá dỡ các ngôi nhà nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng.

Chỉ trong một buổi sáng, nhiều ngôi nhà đã bàn giao mặt bằng được đơn vị thi công khẩn trương phá dỡ.

Sau khi các công trình được phá dỡ, gạch đá chất thành từng lớp lớn trên công trường. Nhiều mảng tường lớn nằm giữa đống đổ nát.

Một số ngôi nhà đã được di dời tài sản, tháo cửa chờ phá dỡ.

Sau khi máy móc hạng nặng phá dỡ các công trình kiên cố, công nhân phía dưới nhanh chóng thu gom vật liệu xây dựng.

Gia đình ông Đỗ Văn T. là một trong những hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng. Ông T. cho biết, toàn bộ ngôi nhà với diện tích 36m2 của gia đình ông nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Những ngày qua, mỗi khi rảnh rỗi, ông T. lại trở lại nơi mình từng sinh sống để thăm hỏi hàng xóm và theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng.

"Tôi sống ở đây tròn 30 năm, ngôi nhà là của bố mẹ tôi để lại nên có nhiều kỷ niệm. Khi phải phá dỡ tôi cũng thấy luyến tiếc, nhưng đây là chính sách chung của nhà nước nên mình chấp hành", ông T. nói.

Ông T. cho biết, gia đình ông thuộc diện được tái định cư. Mới đây, gia đình ông đã bốc thăm được một suất đất diện tích 50m² tại phường Xuân Phương và đã nhận thực địa.

Theo người dân tại đây, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập úng khi trời mưa lớn khiến việc đi lại và cuộc sống của người dân rất vất vả. Việc thực hiện dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được kỳ vọng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn và diện mạo của khu vực cũng được cải thiện.

Hai đầu tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thiện, chờ đấu nối đoạn đang giải phóng mặt bằng.

Dự án xây dựng tuyến đường từ Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ được khởi công từ cuối năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m. Sau nhiều năm bị treo, đến nay dự án đang trên đà hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, từng bước về đích.