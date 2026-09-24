Giám sát việc thực hiện nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại xã Diên Lạc

Sáng 24-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa do bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại xã Diên Lạc. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Diên Lạc đang định hướng phát triển thành phường nên tập trung duy trì diện tích sản xuất nông nghiệp phù hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên diện tích hiện có, không đặt mục tiêu mở rộng quy mô lớn. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế sang các ngành nghề dịch vụ và việc làm phi nông nghiệp. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hướng tới đô thị hóa, xã ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, môi trường và chỉnh trang cảnh quan thay vì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao tiêu chí.

Đoàn công tác tìm hiểu mô hình trồng ngò gai tại xã Diên Lạc.

Tại buổi làm việc, địa phương phản ánh một số khó khăn do chịu ảnh hưởng thiên tai, giá vật tư nông nghiệp tăng cao và khâu liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững. Xã Diên Lạc kiến nghị Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn trong việc chuyển đổi sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển kinh tế hợp tác gắn với định hướng phát triển đô thị.

Đoàn giám sát ghi nhận các kết quả xã Diên Lạc đạt được, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương để làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã tìm hiểu mô hình trồng ngò gai trên địa bàn xã Diên Lạc.