Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh đã hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số.

Quán triệt nguyên tắc không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có trong hệ thống, tỉnh đã rà soát 1.942 TTHC (xác định 69,2% TTHC có nhu cầu tái sử dụng dữ liệu); phê duyệt phương án tái cấu trúc 45 TTHC đất đai và danh mục 70 TTHC khai thác dữ liệu số. Hệ thống của tỉnh đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và khai thác 4 cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia trọng yếu gồm: Dân cư, Đất đai, Hộ tịch, Đăng ký doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1 - 1/9/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 737.517 hồ sơ (cấp tỉnh chiếm 35,4%; cấp xã chiếm 64,6%). Toàn tỉnh đã giải quyết 697.846 hồ sơ; trong đó cấp tỉnh 239.250 hồ sơ - đạt 34,3%; cấp xã 458.596 hồ sơ - đạt 65,7%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn tỉnh đạt 95,9%; cụ thể cấp tỉnh đạt 92,5% (221.306 hồ sơ), cấp xã đạt 97,5% (447.138 hồ sơ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Minh

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Việc đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu chưa đồng đều; hệ thống của một số bộ, ngành chưa thống nhất hoặc thiếu chức năng thống kê; dữ liệu chuyên ngành đang trong quá trình làm sạch. Nguyên nhân do kiến trúc dữ liệu phụ thuộc nhiều cơ quan quản lý.

Thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc 70 TTHC; làm sạch CSDL đất đai, hộ tịch; ưu tiên xác thực qua VNeID; đồng thời thử nghiệm công cụ AI hỗ trợ tra cứu TTHC.

Tỉnh kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành triển khai thống nhất cách xác định, thống kê kết quả cắt giảm TTHC dựa trên dữ liệu. Chia sẻ dữ liệu về hợp đồng, giao dịch công chứng (đất đai, thừa kế...) để khai thác trực tiếp, giảm bớt giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Gia Lai; đồng thời ghi nhận các vướng mắc về hạ tầng, kết nối; khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tham mưu Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành xử lý các lỗi kỹ thuật, bảo đảm dịch vụ công thông suốt.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.