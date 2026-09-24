Giao 49 ha vùng biển để nhận chìm chất nạo vét luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Siêu du thuyền du lịch quốc tế cập cảng SSIT thuộc hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN phát

Theo Quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, khu vực biển được phép sử dụng có diện tích 49 ha, được giới hạn bởi 4 điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu được phép sử dụng từ 17,7 - 20,1 m (Hệ cao độ Quốc gia), được thể hiện chi tiết trên sơ đồ khu vực biển.

Thời hạn Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao khu vực biển để sử dụng vào việc nhận chìm chất nạo vét dự án duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải là từ ngày 22/9/2026 đến hết ngày 31/12/2027. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Theo thông tin từ dự án, các khu vực nằm trong phạm vi duy tu của luồng Vũng Tàu - Thị Vải sẽ được nạo vét cao độ đáy đạt -14m với tổng khối lượng nạo vét hơn 378.900 m3. Tổng khối lượng nạo vét của tuyến luồng hàng hải sông Dinh dự kiến hơn 34.200 m3.

Giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao, thời hạn được quy định trong quyết định giao khu vực biển; không lấn, chiếm biển; không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP. Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý các vấn đề liên quan đến môi trường khi nhấn mạnh việc thực hiện hoạt động nhận chìm ở biển phải tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, quy trình, quy định của pháp luật. Thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quản lý, giám sát môi trường; các chương trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất, cháy nổ, an toàn lao động; chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sự cố môi trường, tràn dầu, hóa chất, cháy nổ, mất an toàn lao động.

Đặc biệt, phải dừng ngay hoạt động sử dụng khu vực biển trong trường hợp các chỉ số quan trắc về môi trường vượt quá giới hạn cho phép, xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường hoặc xảy ra sạt lở đê kè, bờ biển; sau khi thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục sự cố xảy ra theo quy định thì mới được tiếp tục sử dụng khu vực biển.

Đơn vị được giao quyền sử dụng khu vực biển có nghĩa vụ tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, pháp luật về thủy sản; không được cản trở các hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực; các hoạt động trong quá trình sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản; có các biện pháp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái, đảm bảo sinh kế, an toàn cho người, tàu cá di chuyển và phương tiện đánh bắt cá trong khu vực biển được sử dụng để nhận chìm.