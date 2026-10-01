Thắng Singapore 6-0 vẫn mất vé vào chung kết, người Malaysia phản ứng ra sao?

Cầu thủ Malaysia sụp đổ sau trận đấu.

"Đội tuyển của chúng ta tưởng chừng đã chắc suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup, sau khi giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Singapore tại sân Su Jalak Harupat. Nhưng từ đầu cầu Jakarta, Indonesia ghi đến bàn thứ 9 đầy bất ngờ ở phút 90+7 vào lưới Bangladesh, qua đó thắng chung cuộc 9-2", NST viết.

"Chiến thắng chung cuộc của Indonesia đã tước đoạt vé vào chung kết của Malaysia. Đây là kết thúc điên rồ cho buổi tối chứng kiến cục diện xoay chuyển dữ dội trên 2 điểm cầu thi đấu ở Bandung và Jakarta. Dù kết quả cuối cùng bất lợi, thầy trò Tan Cheng Hoe đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ", NST khen ngợi.

Ở trận này, tiền vệ Stuart Wilkin lập hat-trick cho Malaysia, với các bàn ở phút 26, 64 và 77. Các cầu thủ Malaysia đã tin tưởng vào việc vượt Indonesia, vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhờ hiệu số phụ (hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Indonesia). Nhưng Indonesia còn làm được nhiều hơn thế, với đầu tàu là tiền đạo Baker ghi 5 bàn.

Trái ngược là niềm vui cho Indonesia. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Trang Bola.com của Indonesia cũng dùng từ "điên rồ" để bình luận màn rượt đuổi ngoạn mục của Malaysia. Hai đội có cùng số điểm sau vòng bảng, đã hòa nhau ở trận trước nên hiệu số đối đầu được bỏ qua. Vị trí của Indonesia và Malaysia tiếp tục được phân định dựa trên hiệu số bàn thắng bại và 2 đội cùng đạt (+9). Đến chỉ số phụ được tính tiếp theo là tổng bàn thắng ghi được ở vòng bảng, Indonesia nhỉnh hơn Malaysia.

Nếu Baker không ghi bàn thắng vàng ở phút 90+7, hiệu số bàn thắng/bại của Indonesia kém hơn Malaysia 1 và họ mới là đội bị loại. Cục diện đường đua đã thay đổi chóng mặt, mang lại sự vỡ òa cho Indonesia và đồng thời là nuối tiếc với những nỗ lực của HLV Tan Cheng Hoe và các học trò.

Indonesia sẽ gặp Thái Lan tại chung kết FIFA ASEAN Cup. Malaysia chờ đợi để gặp Việt Nam, Pakistan hoặc Philippines ở trận tranh hạng ba.