Ronaldo khác Messi thế nào ở đoạn cuối sự nghiệp quốc tế?

Ronaldo vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha, nhưng suất đá chính của anh không còn được đảm bảo dưới thời Jorge Jesus.

Hơn hai tháng trước, Lionel Messi đứng trước lựa chọn mà mọi cầu thủ lớn rồi cũng phải đối mặt. Argentina vừa thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, còn Messi đã 39 tuổi sau hơn hai thập niên khoác áo đội tuyển.

Anh quyết định dừng lại ngày 31/8. Messi rời tuyển Argentina sau một kỳ World Cup mà anh vẫn chơi tốt, ghi 8 bàn tính tới vòng tứ kết và cùng đội nhà vào chung kết.

Điểm đáng chú ý nằm ở thời điểm Messi lựa chọn. Anh không chia tay đội tuyển vì mất suất đá chính hay không còn đủ khả năng cạnh tranh, mà dừng lại khi vẫn còn giá trị và Argentina đã đủ mạnh để bước tiếp mà không cần mọi thứ xoay quanh số 10.

Ronaldo đang ở hoàn cảnh khác. Ở tuổi 41, anh vẫn muốn tiếp tục khoác áo tuyển Bồ Đào Nha và từng đồng tình với quan điểm của HLV Jorge Jesus rằng thành tích trong quá khứ không thể bảo đảm một suất đá chính.

CR7 cũng nói sẵn sàng cạnh tranh như mọi cầu thủ khác. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, không được sử dụng dù đã khởi động. Sau đó, Ronaldo rời trại tập trung khi HLV Jesus tiếp tục lựa chọn Gonçalo Ramos cho vị trí trung phong.

Messi và Ronaldo vì thế đang đi qua đoạn cuối sự nghiệp quốc tế theo hai cách khác nhau. Messi đã chọn lúc dừng lại, còn Ronaldo muốn tiếp tục nhưng phải đối diện câu hỏi khó hơn: anh sẽ ở lại với vai trò nào.

Messi rời đi khi Argentina đã bớt phụ thuộc

Argentina đã chuẩn bị cho ngày không còn Messi từ khá lâu.

HLV Lionel Scaloni vẫn xây dựng đội hình với Messi là cầu thủ quan trọng nhất, nhưng không còn để anh phải gánh gần như mọi thứ. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez cùng lớp cầu thủ trẻ hơn dần nhận nhiều trách nhiệm.

Messi chia tay tuyển Argentina sau World Cup 2026 khi vẫn còn khả năng tạo ảnh hưởng trên sân.

Messi vẫn có thể quyết định trận đấu. World Cup 2026 tiếp tục cho thấy điều đó. Tuy nhiên, khi anh không thi đấu, Argentina cũng không còn phải thay đổi toàn bộ cách vận hành như trước.

Điều này giúp cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi Messi quyết định dừng lại, câu chuyện tại Argentina không còn là liệu HLV Scaloni có nên cho anh đá chính, mà chuyển sang cách đội tuyển nên chia tay cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm qua.

HLV Scaloni thậm chí thuyết phục Messi trở lại thêm một lần. Ngày 6/10, anh dự kiến gặp Benin tại Monumental trong trận chia tay trước khán giả Argentina. HLV trưởng không muốn thất bại trước Tây Ban Nha trở thành hình ảnh cuối cùng của Messi trong màu áo đội tuyển.

Argentina cũng để trống áo số 10 trong những trận gần đây. Scaloni cho rằng chưa cần vội trao số áo này cho người khác và muốn Messi mặc nó lần cuối tại Monumental.

Messi vì thế có thể chủ động với đoạn kết của mình. Anh quyết định khi nào dừng lại, còn đội tuyển có thời gian chuẩn bị cho ngày chia tay.

Ronaldo chưa có sự rõ ràng ấy. Bồ Đào Nha vẫn phải xác định sẽ dùng anh ra sao, còn CR7 cũng phải thích nghi với việc không còn mặc nhiên đá chính.

Ronaldo chưa cần phải giải nghệ

Nhìn trường hợp của Messi rồi cho rằng Ronaldo cũng nên dừng lại là quá đơn giản.

HLV Jorge Jesus chưa từng nói ông không cần Ronaldo. CR7 đá chính ngay trận đầu của Jesus trước Xứ Wales và chỉ rời sân khoảng 25 phút cuối, khi Gonçalo Ramos được tung vào để tăng khả năng pressing.

Ba ngày sau, Jesus để Ronaldo dự bị trước Na Uy với lý do thể lực. Ông cho rằng một tiền đạo 41 tuổi không thể được sử dụng giống những cầu thủ trẻ có khả năng chơi 90 phút sau mỗi ba ngày.

Messi đã chủ động chọn thời điểm dừng lại, trong khi Ronaldo vẫn phải tìm một vai trò phù hợp ở giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

Về chuyên môn, quyết định này không khó hiểu. Ronaldo đã 41 tuổi, trong khi Bồ Đào Nha có nhiều lựa chọn trên hàng công và HLV cần xoay tua theo từng đối thủ.

Vấn đề xuất hiện khi việc Ronaldo giảm thời lượng thi đấu lại trở thành câu chuyện lớn hơn chính trận đấu.

CR7 không được vào sân, Bồ Đào Nha vẫn thắng, nhưng những ngày tiếp theo gần như chỉ xoay quanh anh. Cuối cùng, Ronaldo rời trại tập trung và cho biết sẽ công bố lý do vào thời điểm thích hợp.

Khác biệt với Messi vì thế không nằm ở chuyện một người biết giải nghệ còn người kia thì không. Điều đáng chú ý hơn là cách hai người đối diện với việc đội tuyển dần bớt phụ thuộc vào mình.

Messi không cần Argentina bảo đảm suất đá chính để giữ nguyên những gì anh đã làm được. Đội tuyển cũng không phải tiếp tục xây dựng mọi thứ quanh Messi để thể hiện sự tôn trọng với anh.

Ronaldo đang đứng trước bài toán tương tự.

146 bàn và 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha không mất giá trị chỉ vì anh ngồi dự bị trước Na Uy. Chức vô địch Euro 2016 cũng không kém ý nghĩa nếu Gonçalo Ramos được lựa chọn trước Đan Mạch.

Vị trí của Ronaldo trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha đã rất rõ. Điều khó hơn lúc này là chấp nhận rằng vị thế ấy không đồng nghĩa với việc anh phải tiếp tục đá chính mọi trận.

A Bola từng cho rằng quá trình chuyển giao cần diễn ra với sự tôn trọng, nhưng Bồ Đào Nha cũng không thể biến sự biết ơn thành đặc quyền cho Ronaldo.

Messi đã chọn dừng lại khi vẫn còn khả năng tạo khác biệt. Ronaldo chưa cần làm điều tương tự. Nếu Jesus còn cần và bản thân vẫn muốn, CR7 hoàn toàn có thể tiếp tục.

Nhưng nếu ở lại, Ronaldo có lẽ phải quen với một thực tế mới. Anh vẫn có thể quan trọng với Bồ Đào Nha mà không cần đội tuyển tiếp tục xoay quanh mình.

Messi đã chọn thời điểm rời đi. Với Ronaldo, điều khó hơn lúc này là tìm được vai trò phù hợp cho những năm cuối mà không để tranh luận về vị trí của anh lấn át những gì anh vẫn có thể đóng góp.