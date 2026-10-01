Thắng Singapore 6-0, Malaysia hẹn quyết đấu tuyển Việt Nam

Tuyển Malaysia bước vào lượt trận cuối bảng A với 4 điểm, đứng thứ hai và kém Indonesia đúng 1 bàn về hiệu số. Vì thế, ngoài việc phải đánh bại Singapore, Malaysia còn cần theo dõi sát diễn biến trận Indonesia gặp Bangladesh.

Tuyển Malaysia nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra khoảng cách. Phút thứ 8, Bergson Da Silva thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho “Hổ Malaya”. Đến phút 26, Stuart Wilkin tiếp tục ghi bàn giúp Malaysia dẫn Singapore 2-0. Đó cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Malaysia đã tạo ra chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore, nhưng chừng đó vẫn không đủ giúp “Hổ Malaya” giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Malaysia NT

Sau giờ nghỉ, tuyển Malaysia không có dấu hiệu giảm nhịp độ. Singapore gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục của đối thủ, trong khi Bergson Da Silva tiếp tục trở thành tâm điểm trên hàng công của Malaysia.

Phút 62, Bergson hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Paulo Josue sau đó ghi bàn ở phút 76, trước khi Syahir Bashah lập công ở phút 87. Đến phút 90+3, Bergson Da Silva hoàn tất cú hat-trick, khép lại chiến thắng 6-0 cho Malaysia. Một chiến thắng quá đậm, nhưng Malaysia vẫn không thể mỉm cười trọn vẹn.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Indonesia tạo nên một trong những màn kết thúc khó tin nhất vòng bảng khi đánh bại tuyển Bangladesh 9-2. Đáng nói, Indonesia chỉ thực sự tạo ra khác biệt trong những phút bù giờ.

Sau khi dẫn 7-2, đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn ở phút 90+6 và 90+7 để nâng tỷ số lên 9-2. Hai pha lập công ấy giúp Indonesia san bằng hiệu số với tuyển Malaysia, trước khi vượt lên nhờ số bàn thắng ghi được.

Tuyển Malaysia dù thắng Singapore tới 6-0 vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai bảng A. Indonesia giành ngôi đầu và tấm vé vào chung kết, đội chủ nhà sẽ tranh chức vô địch với Thái Lan.

Với tuyển Malaysia, hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 chưa kết thúc. Họ sẽ bước vào trận tranh hạng Ba, đối thủ của họ được dự đoán là tuyển Việt Nam, đội đang đứng thứ hai bảng B sau khi thua Thái Lan 0-2.