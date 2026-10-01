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Thống kê trận đấu Maldives 0-6 Lebanon: Lebanon thắng đậm thuyết phục

Lebanon giành chiến thắng đậm 6-0 trước Maldives. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-maldives-0-6-lebanon-lebanon-thang-dam-thuyet-phuc-467377.html