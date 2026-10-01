Cung thủ Việt Nam hụt tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 2026

Sau chiến thắng 146-143 trước Choi Yonghee (Hàn Quốc) ở tứ kết, ngày 1.10, Công Đức giành quyền vào nhóm 4 cung thủ mạnh nhất. Đây cũng là thời điểm anh đứng trước cơ hội lớn tiến vào trận chung kết.

Tại bán kết, Công Đức đối đầu Chang Cheng Wei của Đài Bắc Trung Hoa. Hai cung thủ tạo nên màn so tài giằng co, trước khi đại diện Việt Nam nhận thất bại sít sao 144-145.

Bước ngoặt đến ở lượt bắn thứ tư, khi Công Đức chỉ đạt 8 điểm ở mũi tên thứ hai, qua đó đánh mất lợi thế và quyền vào chung kết.

Không thể tranh HCV, Công Đức bước vào trận tranh HCĐ với Thirumuru Ganesh Mani Ratnam của Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam tiến đến trận tranh huy chương ở nội dung cá nhân tại một kỳ Á vận hội.

Trước đối thủ đến từ nền bắn cung mạnh của châu Á, cung thủ Việt Nam vẫn thi đấu nỗ lực và có thời điểm tạo sức ép.

Công Đức lỡ hẹn với tấm HCĐ đầy đáng tiếc. Ảnh: BCVN

Công Đức từng ghi điểm tuyệt đối ở hiệp 3, nhưng không thể duy trì sự ổn định trong những lượt bắn cuối. Anh nhận thất bại 144-149, qua đó dừng bước ở vị trí thứ tư.

Kết quả này khiến Công Đức lỡ cơ hội mang về tấm huy chương đầu tiên cho bắn cung Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Tuy nhiên, việc lọt vào bán kết và đứng thứ tư vẫn là thành tích đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy Công Đức đã tiến thêm một bước trên đấu trường châu lục.

Với độ tuổi 23, hành trình tại ASIAD 2026 có thể trở thành trải nghiệm quan trọng để Công Đức tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những giải đấu lớn tiếp theo.