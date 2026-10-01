Esports Việt Nam lần đầu giành huy chương ASIAD

Esports Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 2 HCĐ, đánh dấu lần đầu giành huy chương tại đấu trường Á vận hội.

Esports Việt Nam giành hai HCĐ tại ASIAD 20 sau khi tranh tài ở 4 trong tổng số 11 bộ môn. NARAKA: Bladepoint và Liên Minh Huyền Thoại mang về huy chương, PUBG Mobile phiên bản Asian Games đứng thứ tư, còn Identity V xếp hạng 9-10.

Đây là lần đầu Esports Việt Nam có huy chương ở một kỳ ASIAD. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, khi Thể thao Điện tử lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức, Việt Nam từng ba lần đứng thứ tư ở Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile và Dream Three Kingdoms 2.

Hai tấm HCĐ sau những trận bán kết

NARAKA: Bladepoint mang về tấm huy chương đầu tiên. Việt Nam toàn thắng vòng bảng trước Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0, qua đó đứng đầu bảng B.

Từ những vị trí thứ tư ở ASIAD 19, Esports Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt khi hai lần đứng trên bục huy chương tại kỳ đại hội năm nay.

Đến bán kết, Việt Nam gặp Thái Lan trong trận đấu kéo dài đủ năm ván. Đội tuyển Việt Nam thua 2-3 và dừng bước trước trận tranh HCV, nhưng kết quả này vẫn đủ để mang về HCĐ đầu tiên cho Esports Việt Nam trong lịch sử ASIAD.

Liên Minh Huyền Thoại sau đó mang về tấm HCĐ thứ hai. Việt Nam đứng đầu bảng A sau ba trận toàn thắng và giành quyền vào bán kết. Ở trận đấu ngày 1/10, đội thua Đài Bắc Trung Hoa 0-2.

So với ASIAD 19, khác biệt nằm ở chỗ Việt Nam lần này đã bước qua ranh giới giữa vị trí thứ tư và nhóm có huy chương. Ba lần đứng ngay ngoài bục trao giải tại Hàng Châu được thay bằng hai lần giành HCĐ ở kỳ đại hội này.

PUBG Mobile vẫn thiếu một bước

PUBG Mobile cũng tiến khá gần huy chương. Việt Nam cạnh tranh với 11 đội gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và chủ nhà Nhật Bản.

Sau 12 lượt trận, tuyển Việt Nam có hai lần giành “Winner Winner Chicken Dinner”, đạt tổng cộng 95 điểm và đứng thứ tư chung cuộc.

Hai HCĐ tại ASIAD 20 giúp Esports Việt Nam thiết lập cột mốc thành tích mới ở sân chơi châu lục.

Đây cũng là bộ môn khiến Esports Việt Nam thêm một lần lỡ bục huy chương trong gang tấc. Trong khi đó, Identity V kết thúc giải ở vị trí 9-10, thấp nhất trong bốn nội dung Việt Nam tham dự.

Tại ASIAD 20, đội tuyển Esports Việt Nam gồm 23 vận động viên và 6 HLV. Việc chỉ tham dự 4 trong 11 bộ môn phần nào cho thấy quy mô lực lượng của Việt Nam vẫn còn hạn chế nếu đặt cạnh những nền Esports lớn trong khu vực.

Dù vậy, hai HCĐ vẫn là bước tiến rõ ràng so với kỳ đại hội trước. Trước ASIAD 20, Esports Việt Nam từng giành tổng cộng 14 huy chương tại SEA Games 31 và 32, nhưng sân chơi châu Á có mức cạnh tranh khác hẳn khi quy tụ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Bắc Trung Hoa.

Hai HCĐ chưa đủ để nói Esports Việt Nam đã gia nhập nhóm mạnh nhất châu Á. Nhưng từ ba vị trí thứ tư tại ASIAD 19 đến hai huy chương ở ASIAD 20, khoảng cách giữa việc “tiến gần” và thực sự bước lên bục trao giải cuối cùng cũng được thu hẹp.