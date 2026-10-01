HLV Kim: Phải vượt qua nỗi thất vọng khi thua Thái Lan

Ông Kim Sang-sik trả lời truyền thông chiều 1/10 tại sân tập phụ ở khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno. Ảnh: Minh Chiến.

"Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi chắc chắn là chiến thắng. Toàn đội vừa trải qua thất bại đáng tiếc trước Thái Lan, nhưng các cầu thủ phải sớm vượt qua sự thất vọng đó, hướng tới màn trình diễn tốt hơn và giành trọn 3 điểm trước Pakistan", ông Kim chia sẻ với truyền thông Việt Nam chiều 1/10, một ngày sau thất bại trước Thái Lan ở lượt trận hai bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

"Dù không còn cơ hội vào chung kết, chúng tôi vẫn chuẩn bị nghiêm túc cho trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện phân tích đối thủ qua video và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu của đội tuyển là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ cũng như toàn đội tiếp tục học hỏi và trưởng thành", HLV Kim cho hay.

Cũng trong chiều nay, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại sân Madya, nằm trong khu phức hợp Gelora Bung Karno ở Jakarta, chuẩn bị cho trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan. HLV Kim cập nhật tình trạng của thủ môn Patrik Lê Giang: "Patrik bị đau nhẹ ở vùng khuỷu tay và hiện vẫn được kiểm tra thể trạng. Sau buổi tập hôm nay và dựa trên tình hình vào ngày mai, tôi sẽ trao đổi với ban huấn luyện để quyết định cậu ấy có thể thi đấu hay chúng tôi sẽ sử dụng phương án khác".

Việt Nam cần giành kết quả tốt trước Pakistan. Ảnh: Minh Chiến.

Khép lại phần trao đổi, HLV trưởng tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ sau kết quả không như mong muốn trước Thái Lan. "Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, những người đến sân trực tiếp hay theo dõi đội tuyển qua truyền hình. Chúng tôi rất tiếc và xin lỗi vì không thể giành chiến thắng trước Thái Lan", HLV Kim nói thêm.

"Phía trước vẫn còn trận gặp Pakistan. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ các cầu thủ. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt, nỗ lực hết mình để giành chiến thắng", HLV Kim kết lại.

Tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines và thua Thái Lan 0-2. Thầy trò HLV Kim không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, nhưng cần kết quả thuận lợi trước Pakistan ở lượt cuối để giữ vị trí nhì bảng và hướng tới trận tranh hạng ba.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Pakistan diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Thanh Hà - Minh Toản - Minh Nghi