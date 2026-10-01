HLV Indonesia: Đây là trận đấu kỳ lạ nhất sự nghiệp của tôi

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

"Đây là trận đấu kỳ lạ nhất sự nghiệp của tôi. Thật không thể tin nổi! Tỷ số thay đổi quá nhanh. Chúng tôi không nghĩ điều đó có thể diễn ra! Làm sao bạn có thể hạ tuyển Singapore 6-0? Tối nay tôi sẽ ngủ rất ngon vì hạnh phúc!"", HLV Herdman phát biểu như không tin vào mắt mình với diễn biến kịch tính của trận tuyển Indonesia thắng Bangladesh 9-2 và Malaysia thắng Singapore 6-0.

"Tôi chưa từng làm trận nào thế này, nơi tôi chứng kiến một tập thể hết mình cho một mục tiêu là đưa đội vào chung kết. Tôi từng huấn luyện nhiều đội bóng chất lượng, rất thú vị, nhưng tối nay thật đặc biệt. Ký ức về trận này sẽ theo các cổ động viên nhí có mặt trên sân Bung Karno (Jakarta, Indonesia - PV) đến hết đời. Đó là lý do tôi làm bóng đá!", chiến lược gia 51 tuổi tiếp tục bày tỏ cảm xúc.

Tuyển Indonesia thắng đậm Bangladesh trên sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bảng A, cả tuyển Indonesia và Malaysia đều có cùng 4 điểm trước lượt cuối. Tại giải, các yếu tố phân định thứ hạng được xét theo thứ tự: thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng/thua và số bàn thắng. Ở những phút cuối, hai đội so kè tới từng bàn thắng một, tạo ra cuộc rượt đuổi gay cấn đến nghẹt thở. Cuối cùng, tuyển Malaysia ăn mừng hụt sau khi biết Indonesia ghi 2 bàn ở các phút 90+6 và 90+7 dù trận đấu chỉ có 2 phút bù giờ.

Kết quả trên giúp "Đại bàng Garuda" vào chung kết với tư cách đội nhất bảng. Các đội nhì bảng như Malaysia chỉ được chơi trận tranh hạng ba. "Mitchell còn tưởng tôi dùng mẹo tâm lý khi nói với cậu ấy rằng tuyển Indonesia cần thêm bàn nữa. Mitchell cứ nghĩ đó là chiêu trò chiến thuật, cho đến khi thủ môn Emil Audero nói rõ rằng chúng tôi phải ghi thêm 1 bàn", HLV Herdman chia sẻ câu chuyện về Mitchell Baker, chủ nhân của bàn thắng ấn định thắng lợi 9-2.

"Trong 5 phút cuối, tôi chỉ nghĩ đến ông nội mình trên khán đài và gia đình tôi đang ở Indonesia. Tôi biết chúng tôi có thể ghi thêm bàn. Các cầu thủ Indonesia thật tuyệt vời. Họ xứng đáng với mọi sự khen ngợi vì đã chiến đấu hết mình", trung phong 19 tuổi bộc lộ cảm xúc.

Baker (số 9) tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: Minh Chiến.

Trận này, Baker ghi 5 bàn, trở thành người hùng giúp tuyển Indonesia vào chung kết. Hai trận trước, cầu thủ gốc Anh "tịt ngòi" và bị chỉ trích. "Bạn đang thấy một chàng trai trẻ rất khiêm tốn và không sống trên mạng xã hội. Mitchell ở đây vì người hâm mộ Indonesia. Tôi ước mọi người đối xử với cậu ấy tốt hơn. Những lời lăng mạ trên mạng từ những kẻ nấp sau bàn phím hay điện thoại là không đúng, gây tổn thương và rất khó chịu. Chúng ta là con người", HLV Herdman bảo vệ học trò.

Thuyền trưởng người Anh cho rằng cổ động viên Indonesia cần kiên nhẫn hơn với đội nhà. Trước đó, tuyển Indonesia dừng bước ngay vòng bảng ASEAN Cup. "Chúng tôi mới chỉ có 6 buổi tập cùng nhau. Đội sẽ phát triển qua từng giải. Tôi biết điều này vì từng hai lần nhận huy chương Olympic. Mọi thứ cần thời gian và sự gắn kết sẽ đến", chiến lược gia sinh năm 1974 kết.

HLV Herdman từng dẫn dắt nhiều đội bóng mạnh như các cấp độ tuyển nam và nữ New Zealand hay Canada. Ông từng giúp tuyển nữ Canada hai lần giành huy chương đồng Olympic 2012, 2016 và giúp tuyển nam Canada lần đầu trở lại World Cup (2022) sau 36 năm chờ đợi.

Lúc bấy giờ, huy chương đồng là thành tích tốt nhất của nữ Canada ở Thế vận hội. Trước thời Herdman, đội chỉ có 1 lần duy nhất dự Olympic. Herdman cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử đưa cả tuyển nam và nữ của một quốc gia góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, ông giúp tuyển nữ New Zealand lần đầu hiện diện ở Olympic (2008).

Trở lại hiện tại, tuyển Indonesia của Herdman sẽ gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 20h tối 5/10 trên sân Bung Karno.

Xếp hạng bảng A sau loạt trận cuối ngày 1/10. Đồ họa: FIFA.

Thanh Hà - Nam Giang