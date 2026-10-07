Shark Bình và Mr Pips sắp hầu tòa

Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Trong vụ án, Phó Đức Nam bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ cũng bị đưa ra xét xử về hai tội danh này.

Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình). Ảnh Internet

Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phó Đức Nam cùng Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị xác định đã xây dựng hệ thống gồm 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Nhóm này đồng thời thành lập các công ty “ma”, thuê văn phòng tại nhiều địa phương, tuyển nhân sự và tổ chức bộ máy phục vụ hoạt động của các sàn.

Để vận hành dòng tiền, Nam bị cáo buộc tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch để nhận tiền của nhà đầu tư.

Nhân viên sau đó mạo danh người của các sàn chứng khoán quốc tế, tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Theo cáo trạng, các website trên không có hoạt động đối ứng với thị trường chứng khoán quốc tế mà do nhóm của Nam trực tiếp điều hành.

Cơ quan tố tụng xác định có hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán.

Cáo trạng cho rằng từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết một số sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo tiếp tục vận hành hệ thống để hưởng lợi từ phí giao dịch.

Ngoài ra, Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Trong vụ án, Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự; Phó Đức Nam được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.