Campuchia cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua ngân hàng và Facebook

Cơ quan chức năng Campuchia mới đây cảnh báo người dân về hai thủ đoạn lừa đảo trên mạng, gồm lợi dụng tài khoản ngân hàng làm trung gian chuyển tiền và phát tán thông tin sai sự thật, yêu cầu người dùng Facebook sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông báo, Cục Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Campuchia khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn có thể khiến họ vô tình trở thành đối tượng liên quan trong các vụ án rửa tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng phạm tội chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, sau đó liên hệ, thông báo đã chuyển nhầm và đề nghị nạn nhân hoàn trả số tiền. Cơ quan chức năng lưu ý người dân không nên mặc nhiên coi các khoản tiền bất ngờ được chuyển vào tài khoản là giao dịch hợp pháp bởi số tiền này có thể liên quan đến hoạt động phạm tội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng khi không cần thiết; không nhận tiền để người khác sử dụng tài khoản của mình; không cho mượn, bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác. Đặc biệt, người dân không nên cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để nhận hoặc chuyển tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc và mục đích giao dịch. Những tài khoản này có thể bị lợi dụng làm “tài khoản trung gian” phục vụ các hoạt động phạm tội tài chính.

Trường hợp nhận được khoản tiền chuyển đến bất thường hoặc không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ với ngân hàng và thông báo cho cơ quan chức năng, thay vì tự ý chuyển số tiền này sang tài khoản khác. Cơ quan chức năng nhấn mạnh không bán, cho mượn hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng, đồng thời lưu ý bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng là bảo vệ chủ tài khoản và tài sản của họ.

Trong một thông báo khác, cơ quan này cảnh báo về thông tin sai sự thật đang lan truyền trên Facebook, theo đó người dùng được yêu cầu phải sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện, nếu không tài khoản sẽ bị đóng.

Theo cơ quan chức năng, Meta, công ty mẹ của Facebook, không đưa ra bất kỳ thông báo nào yêu cầu người dùng sử dụng ảnh thẻ căn cước làm ảnh đại diện. Cơ quan này cho biết Facebook có thể yêu cầu người dùng xác minh danh tính trong một số trường hợp cụ thể, như khôi phục tài khoản hoặc xác nhận chủ tài khoản. Tuy nhiên, các yêu cầu xác minh phải được thực hiện thông qua hệ thống bảo mật chính thức của nền tảng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng không công khai đăng ảnh thẻ căn cước hoặc gửi hình ảnh, thông tin trên thẻ cho người không rõ danh tính. Người dân cũng cần kiểm chứng các yêu cầu liên quan đến tài khoản thông qua kênh chính thức của Facebook hoặc Meta trước khi cung cấp hoặc chia sẻ thông tin.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời khuyến nghị cài đặt ứng dụng di động Kapea Scams, được giới thiệu là công cụ hỗ trợ chặn cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo và giúp người dùng gửi thông tin ban đầu về vụ việc tới cơ quan chức năng.