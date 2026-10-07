Thanh tra tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 7-10, tại phường Nha Trang, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026.

Các đại biểu và học viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ban, ngành, địa phương được thông tin một số nội dung của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và một số văn bản quy định chi tiết các luật này. Đồng thời, được thông tin về Thông tư số 05, ngày 1-10-2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng trình bày bài giảng.

Các học viên còn được nghe Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra hướng dẫn một số kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.