Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nguồn tin liên quan cho biết 4 hãng trên bị cho là đã trao đổi thông tin và phối hợp trước về mức tăng giá trong một thời gian dài, qua đó gây tác động tiêu cực tới giá bia trên thị trường. Cơ quan chức năng đang thu thập và phân tích các tài liệu để làm rõ nội dung, thời gian và mức độ tham gia của từng doanh nghiệp.

Vụ việc thu hút sự chú ý do thị trường đồ uống có cồn tại Nhật Bản có mức độ tập trung cao, với 4 công ty trên chiếm gần như toàn bộ thị phần. Theo Cơ quan Thuế Quốc gia Nhật Bản, quy mô thị trường bia năm 2024 đạt khoảng 1.150 tỷ yen (7,2 tỷ USD). Tháng 4/2025, cả 4 hãng đều tăng giá các sản phẩm chủ lực với lý do chi phí nguyên liệu tăng cao.

Ủy ban Thương mại Công bằng đang xử lý vụ việc theo thủ tục điều tra dành cho những hành vi có dấu hiệu nghiêm trọng và ảnh hưởng rộng đến đời sống người dân. Theo thủ tục này, cơ quan điều tra có thể khám xét và thu giữ chứng cứ trên cơ sở lệnh của tòa án. Cơ quan này sẽ tiếp tục làm rõ thực tế vụ việc, đồng thời xem xét khả năng chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xử lý hình sự.