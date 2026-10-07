Thu mua mủ cao su, 3 người bị xác định trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng

Doanh thu hơn 92,7 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng

Qua công tác rà soát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát hiện 3 trường hợp thu mua, kinh doanh mủ cao su có dấu hiệu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, lực lượng Công an làm rõ 3 trường hợp có hoạt động thu mua mủ cao su của người dân rồi bán lại cho doanh nghiệp nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Kinh doanh mủ cao su, 3 người bị xác định trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng. (Ảnh: CA)

Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động của 3 trường hợp này được xác định hơn 92,7 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền trốn thuế gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên tới hơn 1,37 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là cả 3 người đều từng đăng ký hộ kinh doanh thu mua mủ cao su. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh thu thực tế không được kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định.

3 trường hợp có doanh thu hàng chục tỷ đồng

Theo kết quả xác minh, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú xã Hiệp Đức) hoạt động thu mua mủ cao su từ các hộ dân rồi bán lại cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 2/2026.

Hoạt động này phát sinh doanh thu hơn 21,4 tỷ đồng, nhưng Sơn không kê khai, nộp thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 316 triệu đồng.

Trường hợp thứ hai là Hồ Minh Phương (SN 1976, trú xã Phước Trà). Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Phương thu mua và bán lại mủ cao su, phát sinh doanh thu hơn 27,4 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm rõ hành vi trốn thuế từ hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, số doanh thu này không được kê khai đầy đủ, dẫn đến số tiền trốn thuế được xác định hơn 406 triệu đồng.

Đối với Ngô Văn A (SN 1960, trú xã Hiệp Đức), trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, người này thu mua mủ cao su của các hộ dân để bán lại.

Doanh thu phát sinh được xác định hơn 43,9 tỷ đồng, nhưng không kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Số tiền trốn thuế được xác định hơn 652 triệu đồng.

Tổng cộng, 3 trường hợp có tổng doanh thu hơn 92,7 tỷ đồng, trong đó số tiền trốn thuế được xác định hơn 1,37 tỷ đồng.

Không thể lấy đăng ký hộ kinh doanh làm “lá chắn”

Từ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cảnh báo các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định về thuế, kê khai trung thực và đầy đủ doanh thu, đồng thời lập, lưu giữ sổ sách, chứng từ liên quan theo quy định.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thu mua hoặc trung gian mua bán hàng hóa, cơ quan Công an đề nghị chủ động rà soát doanh thu thực tế, hồ sơ kê khai và nghĩa vụ thuế. Nếu phát hiện sai sót hoặc chưa thực hiện đầy đủ, cần liên hệ cơ quan Thuế để được hướng dẫn, khắc phục.

Cơ quan Công an cho biết, việc đăng ký hộ kinh doanh nhưng kê khai không trung thực, che giấu doanh thu hoặc cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế có thể bị truy thu, xử phạt. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo các cá nhân, hộ kinh doanh không nên xem nhẹ nghĩa vụ kê khai thuế. Khi doanh thu thực tế và số liệu kê khai không thống nhất, những khoản chênh lệch tưởng như nhỏ có thể trở thành vấn đề pháp lý nghiêm trọng khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.