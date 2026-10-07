Đồng Tháp: Phát hiện thi thể nam giới trên sông Tiền

Ngày 7/10, Công an xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc thi thể được phát hiện trôi trên sông Tiền.

Thông tin ban đầu, trưa 6/10, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Tiền, đoạn thủy phận thuộc ấp Phú Lợi A (xã Long Phú Thuận). Nạn nhân khoảng 30-40 tuổi. Thời điểm phát hiện, thi thể đang trong quá trình phân hủy, trên người mặc áo thun tay dài màu vàng, quần jean ngắn màu đen và đầu không có tóc.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt biến dạng. Trên người có quấn một sợi dây thừng màu vàng, đường kính khoảng 3cm.

Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuyến sông Tiền qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó vào sáng 3/10, người dân cũng phát hiện một thi thể là nữ giới trôi trên sông Tiền, đoạn qua thủy phận thuộc ấp An Hiệp (Công an xã Phú Hựu). Nạn nhân được xác định khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Qua khám nghiệm, tử thi có hàm trên là răng giả, hàm dưới là răng thật; có dấu hiệu từng sinh mổ.

Kết luận khám nghiệm xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Thời điểm phát hiện, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân.