Bắt đối tượng bị truy nã đặc tại cửa khẩu Mộc Bài

Tối 6/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Trần Thành Long - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, trước đó bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thành Long (áo kẻ xanh trắng) - Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, năm 2015, tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ, Long đưa ra thông tin rằng mình có khả năng xin cho người khác vào làm việc trong lực lượng Công an nhân dân.

Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền thực hiện việc này, Long vẫn hứa hẹn có thể xin cho chị V.T.B.T., con gái bà N.T.L., vào làm việc tại Công an tỉnh Kon Tum.

Tin tưởng thông tin trên, bà L. đã giao cho Long 400 triệu đồng để lo thủ tục xin việc. Sau khi nhận tiền, Long không thực hiện nội dung đã cam kết và bị xác định chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngày 26/9/2024, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thành Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra, Long không có mặt tại nơi cư trú. Đến ngày 26/9/2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định truy nã, xác định Long là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 2/10/2026, Trần Thành Long, tên gọi khác Trần Hữu Sâm, bị bắt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, giáp biên giới Campuchia.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.