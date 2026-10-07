Ai Cập: Bé trai rơi khỏi ban công, người hàng xóm hành động trong tích tắc

Ngày 29/9 tại thành phố Giza, Ai Cập, khoảnh khắc cứu một cậu bé đang rơi trong tích tắc, khiến ai xem cũng phải hết hồn. Theo đoạn video mới được chia sẻ trên mạng xã hội, cậu bé bất ngờ rơi khỏi ban công tầng hai nhưng may mắn bị vướng vào dây phơi quần áo ở phía dưới.

Nghe tiếng la hét, ông Ahmed Ragab, chủ một cửa hàng gần đó, lập tức chạy tới. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ông nhanh chóng đưa tay đỡ và kéo cậu bé lên, chỉ vài khoảnh khắc trước khi em có thể rơi xuống mặt đất.

Khoảnh khắc thót tim khi một cậu bé rơi từ ban công xuống đất. Ảnh: Harrisons

Sau khi cứu được cậu bé, Ahmed ôm em trong tay và ngước nhìn lên ban công với vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Chia sẻ với một đài phát thanh địa phương, Ahmed cho biết ông gần như không có thời gian để cân nhắc nguy hiểm.

“Tôi không có thời gian để suy nghĩ hay tính toán rủi ro. Điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó là làm sao cứu được đứa trẻ này trước khi nó ngã xuống đất.”

Ahmed, người đang làm việc tại cửa hàng của cha mình, sau đó kêu gọi các bậc phụ huynh đặc biệt chú ý đến trẻ nhỏ, không để các em ở một mình tại khu vực ban công hoặc gần những cánh cửa sổ đang mở.

Nguồn ảnh: Harrisons

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc giải cứu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho sự nhanh trí và hành động dũng cảm của Ahmed, cho rằng chỉ một vài giây phản ứng kịp thời đã giúp cậu bé tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: TRTWorld

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn đối với trẻ nhỏ tại các căn hộ cao tầng. Những khu vực như ban công, cửa sổ và lan can có thể trở thành mối nguy hiểm nếu trẻ không được giám sát chặt chẽ.

Nhờ sự nhanh trí của Ahmed Ragab, một thảm kịch kinh hoàng đã được ngăn chặn. Ảnh: Harrisons

Trong những năm gần đây, nhiều vụ trẻ em bị thương hoặc tử vong do rơi từ ban công, cửa sổ cũng từng gây chú ý. Tại Síp, một vụ việc từng liên quan đến Joshua Foster, 37 tuổi, đến từ Essex (Anh). Người đàn ông này được cho là đang chơi trò “máy bay” với con trai nhỏ thì đứa trẻ tuột khỏi tay và rơi từ cửa sổ tầng bốn của khách sạn King Evelthon. Foster sau đó nhận tội gây ra cái chết của con trai do sơ suất.

Một vụ việc khác xảy ra tại Pháp hồi đầu tháng cũng để lại hậu quả đau lòng. Bé trai 4 tuổi tên Ilyès được cho là đã rơi từ tầng sáu của một tòa nhà chung cư ở Choisy-le-Roi, ngoại ô phía đông nam Paris. Ilyès sống cùng bố mẹ, chị gái sinh đôi và ba người anh chị lớn hơn. Khi gia đình đang xem tivi, cậu bé rời khỏi mọi người rồi trèo lên khu vực lan can bên ngoài cửa sổ. Người anh trai đã cố gắng lao tới cứu em, nhưng không kịp ngăn bi kịch xảy ra.

Những sự cố trên là lời cảnh báo về việc cần tăng cường các biện pháp bảo vệ tại ban công và cửa sổ, đồng thời luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt tại những căn hộ ở tầng cao.