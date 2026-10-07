Bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon trước thùng rác ở TP.HCM, tình trạng khi phát hiện khiến người dân xót xa

Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu phố Tân Mỹ, đồng thời thực hiện các thủ tục nhằm bảo đảm quyền lợi cho cháu bé.

Khoảng 10h ngày 6/10, chị Đoàn Thị Quỳnh Như (SN 2003, tạm trú tại tổ 7, khu phố Tân Mỹ, phường Tân Đông Hiệp) đi đổ rác cách khu nhà trọ khoảng 10m thì phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong túi nilon màu vàng, được đặt trước thùng rác.

Khu vực nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: Công an phường Tân Đông Hiệp

Thời điểm phát hiện, cháu bé không mặc quần áo và không có đồ dùng đi kèm. Chị Như lập tức đưa bé về phòng trọ để vệ sinh, lấy quần áo quấn cho cháu rồi nhờ bà Trương Thị Tuyến, một người dân sống gần đó, hỗ trợ.

Sau đó, bà Tuyến trình báo sự việc với Công an phường Tân Đông Hiệp. Nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường, kiểm tra tình hình và đưa cháu bé đến Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp để kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của bé hiện ổn định.

Cháu bé bị bỏ rơi. Công an phường Tân Đông Hiệp

Công an phường Tân Đông Hiệp thông báo, nếu ai là cha, mẹ ruột hoặc người thân của cháu bé, đề nghị liên hệ với Công an phường để thực hiện các thủ tục nhận lại trẻ.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân nếu biết thông tin về cha mẹ, người thân của cháu bé hoặc những người có liên quan đến vụ việc, cung cấp cho Công an phường hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp.

Hiện, Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời bảo đảm điều kiện chăm sóc phù hợp cho cháu bé trong thời gian xác minh vụ việc.