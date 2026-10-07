Cựu quan chức CIA nhận tội chiếm đoạt gần 200 triệu USD

Cựu quan chức CIA David Rush ngày 6/10 nhận tội gian lận qua phương tiện điện tử tại một tòa án liên bang ở bang Virginia, Mỹ.

Theo thỏa thuận nhận tội, Rush đồng ý giao nộp số tài sản trị giá ít nhất 194 triệu USD, gồm 298 thỏi vàng, hai ôtô BMW, 35 đồng hồ xa xỉ và 4 bất động sản hạng sang tại bang Florida. Ông ta có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù.

Nhiều thỏi vàng và cọc tiền mặt bị thu giữ trong cuộc khám xét nhà của David Rush. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Trong hồ sơ truy tố, công tố viên cho biết Rush đã dựng lên một chương trình mật không có thật nhằm chuyển 145 triệu USD tiền chính phủ qua một công ty bình phong.

Ông ta sau đó sử dụng số tiền này để mua 4 bất động sản tại Palm Beach và Hobe Sound, bang Florida, với ý định bán lại kiếm lời.

Ở một nhánh khác của kế hoạch, Rush bịa ra hoạt động được cho là nhạy cảm của chính phủ để hợp thức hóa việc mua hàng trăm thỏi vàng.

Theo cơ quan công tố, dù hoạt động mua bất động sản và vàng được thực hiện qua các giao dịch, trung gian khác nhau, chúng đều thuộc một kế hoạch chung.

Rush viện dẫn thẩm quyền từ những chương trình mật không có thật, trực tiếp phê duyệt các khoản chi, yêu cầu nhà thầu và nhà thầu phụ thực hiện giao dịch, sau đó nắm giữ hoặc kiểm soát những tài sản đã mua.

Hồ sơ cho biết Rush từng được tiếp cận các chương trình “tuyệt mật và có độ nhạy cảm cao” của chính phủ, song không nêu CIA là cơ quan cũ của ông ta. CIA và FBI trước đó xác nhận cuộc điều tra được khởi động sau khi cơ quan tình báo chuyển vụ việc cho FBI.

Trong bản khai làm căn cứ cho đơn khiếu nại hình sự ban đầu, Rush được mô tả là cựu nhân sự thuộc ngạch lãnh đạo cấp cao tại một cơ quan chính phủ ở phía đông bang Virginia.

Rush đã yêu cầu một nhà thầu, được gọi là “Công ty 1” trong hồ sơ, chuyển khoảng 145 triệu USD tới một công ty nắm giữ tài sản được thành lập theo chỉ đạo của ông ta.

Sau đó, Rush yêu cầu nhân viên tại công ty này cùng một nhà thầu phụ chuyển tiền đến doanh nghiệp do mình kiểm soát và dùng số tiền để mua các bất động sản tại Florida.

Rush bị bắt hồi tháng 5. Khi khám xét nơi ở của ông ta, đặc vụ FBI phát hiện số vàng trị giá khoảng 40 triệu USD, hai triệu USD tiền mặt cùng nhiều đồng hồ xa xỉ. Công tố viên cho biết tài khoản của công ty do Rush kiểm soát hiện còn khoảng 38,6 triệu USD.

Số vàng được mua sau khi Rush nói với các nhà thầu rằng ông ta đang thực hiện một dự án tuyệt mật, trong đó phải giao những loại hàng hóa có giá trị lớn cho các cá nhân không được tiết lộ danh tính.

Tháng 1, một trong các nhà thầu đã chuyển 45 triệu USD vào công ty nắm giữ tài sản. Đây là giao dịch làm căn cứ cho cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử mà Rush đã nhận tội.

Rush ban đầu bị truy tố một tội danh chiếm đoạt tiền công. Các điều tra viên còn cáo buộc ông ta cung cấp thông tin sai lệch về trình độ học vấn và quá trình phục vụ quân đội trong hồ sơ xin việc vào cơ quan chính phủ, đồng thời gian dối hưởng chế độ nghỉ dành cho quân nhân sau khi thời gian phục vụ đã kết thúc.

Tháng 6, thẩm phán liên bang ra lệnh tiếp tục tạm giam Rush trong thời gian vụ án được giải quyết, với nhận định ông ta có nguy cơ bỏ trốn rất cao.

Tại phiên xem xét tạm giam, đại diện chính phủ mô tả Rush là người có khả năng thao túng người khác, từng nói dối hàng xóm rằng mình là phi công, lừa dối đồng nghiệp và lợi dụng vị trí cấp cao.

Công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Rush không đáng tin cậy và sẵn sàng tìm cách né tránh các quy định.