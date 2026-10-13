Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Những tưởng quá khứ đã lùi xa, danh tính thật đã nằm lại trong hồ sơ cũ, nhưng những dấu vết tưởng chừng không còn liên quan vẫn được lực lượng Công an kiên trì lần tìm…

Từ những vụ trộm đến hành trình trốn truy nã

Đầu thập niên 1990, khi tuổi đời còn khá trẻ, Lương Quốc Tuấn đã liên tiếp dính líu đến nhiều vụ phạm pháp. Hồ sơ vụ án ghi nhận, từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Trong số những vụ việc này, có vụ trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, vào tháng 10/1989. Sau khi lấy được số vàng, Tuấn mang về Quảng Bình tiêu thụ. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm.

Những hành vi phạm pháp của Tuấn không dừng lại ở việc trộm cắp tài sản. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn.

Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng tìm cách bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã số 04/LTN. Sau đó, Tuấn bị bắt lại và đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/2/1992, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Lương Quốc Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Thế nhưng, ngay cả khi đã bị đưa ra xét xử, hành trình trốn tránh trách nhiệm pháp lý của đối tượng vẫn chưa kết thúc. Trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đây, cái tên ấy tiếp tục nằm trong hồ sơ truy tìm của lực lượng Công an, còn tung tích người mang tên Tuấn dần chìm vào khoảng mờ của thời gian.

Không ai biết chính xác đối tượng đã đi đâu, sống như thế nào và sẽ ẩn náu dưới danh tính nào. Chỉ có một điều chắc chắn: người đàn ông ấy đã rời khỏi nơi mình từng sinh sống, bắt đầu cuộc đời khác để tránh sự truy tìm của pháp luật.

Một cái tên mới và những dấu vết chưa khép lại

Một trinh sát tham gia xác minh vụ việc cho biết, trong quá trình truy vết Lương Quốc Tuấn, lực lượng Công an phát hiện tại vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP Hồ Chí Minh, có một người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng với một số dấu hiệu cần được làm rõ. Người này đã lập gia đình, có hai con trai và sinh sống tại địa phương trong nhiều năm. Từ đầu mối ấy, các trinh sát từng bước rà soát thông tin, xác minh nhân thân để làm rõ mối liên hệ giữa người mang tên Lương Xuân Hùng với đối tượng đang bị truy nã.

Thách thức đặt ra là Lương Quốc Tuấn đã bỏ trốn hơn ba thập kỷ. Khoảng thời gian dài khiến việc xác minh những thông tin liên quan đến nhân thân, quê quán và các mối quan hệ trong quá khứ không còn đơn giản. Trong khi đó, người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng đã có một cuộc sống riêng, với những thông tin cư trú và nhân thân cần được kiểm chứng.

Trong quá trình rà soát, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện gia đình Lương Quốc Tuấn từng sinh sống tại địa phương nhưng đã rời đi từ nhiều năm trước, không rõ địa chỉ nơi đến. Đây là một đầu mối quan trọng trong quá trình truy vết, giúp lực lượng chức năng mở rộng việc xác minh các thông tin liên quan đến gia đình và nhân thân của đối tượng.

Đáng chú ý, kết quả xác minh cho thấy hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có quê quán tại Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu liên quan đến chính ông Hùng lại bị đứt quãng. Chi tiết này trở thành một điểm cần tiếp tục làm rõ.

Ba thập kỷ khép lại bằng cuộc bắt giữ

Sáng 5/10/2026, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương tiếp cận nơi ở của Lương Quốc Tuấn tại xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh, triển khai bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.

Lương Quốc Tuấn (giữa) bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo lời kể của một trinh sát, sự xuất hiện của lực lượng Công an khiến Tuấn bất ngờ. Người đàn ông lâu nay mang tên Lương Xuân Hùng phải đối diện với danh tính thật của mình sau hơn 32 năm lẩn trốn.

Những người thân trong gia đình cũng bàng hoàng khi biết người chồng, người cha mà họ vẫn gọi là Lương Xuân Hùng chính là Lương Quốc Tuấn, người đã trốn truy nã suốt nhiều năm. Cuộc truy tìm kéo dài hơn ba thập kỷ khép lại khi Tuấn bị bắt giữ và được đưa đi xử lý theo quy định pháp luật.