Bắc Ninh: Bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên dùng kiếm, bình xịt hơi cay cướp xe máy

Trước đó, ngày 10/10/2026, Đồn Công an KCN Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của Giàng Mí Sình (SN 2009, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị một nhóm thanh niên cướp xe máy.

Theo trình báo, khoảng 22h40 ngày 7/10/2026, Sình cùng Vần Mí Lương (SN 2010, cùng trú tại xã Đồng Văn) điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, đến đoạn đường N3, đối diện Công ty Sena Tech, KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Vị trí các đối tượng chặn xe đe dọa. Ảnh: CACC

Tại đây, nhóm khoảng 8 nam thanh niên đi trên 4 xe máy áp sát, dùng bình xịt hơi cay và kiếm đe dọa, buộc Sình và Lương lên xe của nhóm này. Một người sau đó điều khiển xe máy của Sình chở đến khu vực cánh đồng thuộc tổ dân phố Guột, phường Quế Võ. Tại đây, nhóm thanh niên tiếp tục dùng kiếm đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc Honda Wave.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Quế Võ báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để chỉ đạo xác minh, truy xét. Đến ngày 11/10/2026, lực lượng Công an đã làm rõ 8 đối tượng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.