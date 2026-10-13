Gia Lai, Lâm Đồng siết chặt quản lý tàu cá

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành dự thảo quy chế phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng trong quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gỡ “thẻ vàng” của EC.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vận động ngư dân chung tay chống IUU. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Theo dự thảo, hai tỉnh tăng cường trao đổi dữ liệu về số lượng, đăng ký, đăng kiểm, mua bán, chuyển nhượng tàu cá và giấy phép khai thác. Đồng thời, kiểm soát chặt các tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vượt ranh giới hoặc hoạt động sai vùng, sai nghề.

Hai tỉnh phối hợp kiểm tra tàu cá xuất, nhập bến, neo đậu và bốc dỡ thủy sản tại cảng cá. Khi tàu của tỉnh này hoạt động hoặc bốc dỡ sản phẩm tại tỉnh kia, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm về giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, cải hoán trái phép và thông báo cho tỉnh quản lý tàu.

Công an và Bộ đội Biên phòng hai tỉnh phối hợp điều tra, xử lý hành vi môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tập trung vào các đối tượng tái phạm hoặc hoạt động có tổ chức. Việc xác nhận nguồn gốc thủy sản được tăng cường đối chiếu dữ liệu VMS, nhật ký khai thác và hệ thống truy xuất điện tử nhằm ngăn chặn gian lận, hợp thức hóa nguyên liệu.

Dự thảo cũng quy định chế độ báo cáo khẩn đối với vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc công tác gỡ cảnh báo IUU, đồng thời phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân gặp sự cố trên biển.