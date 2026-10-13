Đà Nẵng: Hai người nhặt được số tiền lớn, chủ động trả cho người đánh mất

​Khoảng 0 giờ ngày 11-10, chị Anna (quốc tịch Ukraine, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhặt được một chiếc ví rơi trên đường, bên trong chứa 3.300 USD cùng 4 triệu đồng tiền mặt. Ngay trong đêm, chị đã chủ động mang tài sản đến Công an phường Ngũ Hành Sơn nhờ tìm người đánh mất.

Chị Anna trao lại tài sản cho anh Hasan Burser với sự chứng kiến của Công an phường Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Công an cung cấp.

​Qua xác minh nhanh từ các giấy tờ liên quan, lực lượng Công an xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Nhận lại tài sản, du khách Thổ Nhĩ Kỳ rất vui mừng, gửi lời cảm ơn đến chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an địa phương.

​Tiếp đó, ngày 12-10, anh Nguyễn Hữu Gia Huy (sinh năm 1996, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc túi xách của anh Phạm Quang Anh (sinh năm 1992, cùng trú phường An Hải) sơ ý bỏ quên. Bên trong túi chứa 67 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Anh Nguyễn Hữu Gia Huy (đứng giữa) giao lại tài sản cho anh Phạm Quang Anh. Ảnh Công an cung cấp.

​Anh Gia Huy lập tức mang túi xách đến Công an phường An Hải nhờ hỗ trợ. Lực lượng công an nhanh chóng liên hệ anh Quang Anh đến trụ sở làm thủ tục nhận lại tài sản và giấy tờ. Trong thư cảm ơn, anh Quang Anh bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng trung thực của anh Gia Huy và sự hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp của lực lượng công an.