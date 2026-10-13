Phú Thọ: Khởi tố đối tượng sao chép trái phép trò chơi 'Con Đường Tơ Lụa'

Trước đó, ngày 7/8/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” đến Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng Huỳnh Viết Thành, sinh năm 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên trò chơi thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua website https://vinsro.online/.

Trong quá trình hoạt động, Thành thu lợi bất chính 97.401.061 đồng. Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép trò chơi “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa”.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Huỳnh Viết Thành về hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với hành vi tự ý sao chép, chỉnh sửa, khai thác và kinh doanh sản phẩm số khi chưa được chủ thể quyền cho phép.