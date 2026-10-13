Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ

Sáng 13/10, bà Phạm Thị Vinh, trưởng thôn Quảng Nạp (xã Quảng Yên), thông tin với PV VietNamNet liên quan việc hai vợ chồng ông N.K.Đ. (59 tuổi) và bà N.T.Đ. (60 tuổi) tử vong tại nhà riêng hôm 11/10.

Theo bà Vinh, vợ chồng ông Đ. có hai con trai, đã ly thân khoảng 3 năm nhưng vẫn sống trong cùng khuôn viên. Ông Đ. ở khu nhà trên gồm 3 gian, còn bà Đ. sinh hoạt ở khu nhà phía dưới cùng gia đình người con trai. Gia đình ông Đ. từng xảy ra mâu thuẫn, được thôn nhiều lần hòa giải.

Sáng nay (13/10), gia đình đã hoàn tất hậu sự cho hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo nữ trưởng thôn, bà Đ. hiền lành, có tham gia các hoạt động hội tại địa phương; còn ông Đ. sống khá khép kín, ít giao lưu với hàng xóm.

Một người hàng xóm cho biết, ông Đ. chuyên mua bán đồ điện tử, điện thoại cũ, còn bà Đ. ở nhà trông cháu. Sáng nay (13/10), người thân và hàng xóm đã cơ bản hoàn tất hậu sự cho hai vợ chồng theo phong tục địa phương.

Cuộc hòa giải trước khi xảy ra vụ việc

Trưởng thôn Quảng Nạp kể, khoảng đầu tháng 10/2026, bà Đ. gọi điện từ sáng sớm nhờ giúp đỡ vì cửa bị khóa, mẹ con không thể ra ngoài. Theo lời bà Đ. trình bày lúc đó, ổ khóa còn bị đổ keo vào bên trong.

Nhận cuộc gọi, bà Vinh cùng một người phụ trách an ninh thôn đến nhà. Sau khi được trao đổi, yêu cầu mở cửa, ông Đ. dùng máy cắt ổ khóa để mẹ con bà Đ. ra ngoài.

Tối cùng ngày, đại diện thôn tiếp tục đến gia đình để hòa giải. “Trước đó thôn tổ chức nhiều cuộc hòa giải rồi”, bà Vinh nói.

Theo nữ trưởng thôn, tại buổi làm việc, đại diện thôn phân tích, động viên các thành viên giải quyết mâu thuẫn, đồng thời đề nghị gia đình tính phương án cho các con làm nhà, ra ở riêng. Các thành viên đã đồng ý và ký vào biên bản.

Nhớ lại vụ việc tối 11/10, bà Vinh cho biết đang ở nhà làm báo cáo của thôn thì nhận cuộc gọi báo bà Đ. được phát hiện nằm trong bếp.

Bà lập tức gọi người phụ trách an ninh ở thôn cùng đến kiểm tra. Khi tới nơi, hàng xóm đã tập trung tại gia đình.

Theo lời bà Vinh, người con trai (anh Nguyễn Văn D., 29 tuổi) kể rằng khi trở về nhà, anh gọi nhưng không thấy mẹ trả lời. Đẩy cửa bếp vào, anh phát hiện mẹ nằm bên trong nên chạy ra kêu cứu.

Bà Vinh sau đó thông tin tới lãnh đạo xã. Lực lượng chức năng có mặt, yêu cầu người dân rời khu vực để bảo vệ hiện trường.

Khuôn viên nhà của vợ chồng ông Đ. và bà Đ. tại thôn Quảng Nạp. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Quảng Yên, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. trở về từ nhà vợ ở xã Văn Lang thì phát hiện mẹ nằm gục trong bếp, vùng đầu và mặt có nhiều vết máu.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông Đ. nằm trên nền nhà, đã tử vong, trên tay quấn dây điện.

Nguyên nhân hai vợ chồng tử vong cùng các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.