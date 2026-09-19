Sẽ có thêm dự án xử lý nước thải

Với yêu cầu ngày càng cao về thu gom, xử lý nước thải tại các khu vực đô thị đang phát triển nhanh, tỉnh đang xúc tiến Dự án Cải thiện hạ tầng môi trường, thu gom, xử lý nước thải với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Cùng với hoàn thiện thủ tục huy động vốn ODA, tỉnh đang chủ động chuẩn bị mặt bằng, tái định cư và các điều kiện cần thiết để dự án sớm được triển khai.

Từng bước hoàn thiện thủ tục đầu tư

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh cho biết, quá trình đô thị hóa nhanh cùng với sự gia tăng dân số và hoạt động du lịch đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng môi trường của tỉnh. Tại một số khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh như: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Linh, Ninh Chử, Ninh Phước…, hệ thống thoát nước đã được đầu tư từ lâu, khả năng tiêu thoát hạn chế; một lượng nước thải sinh hoạt chưa được xử lý, có nguy cơ tác động đến nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường biển. Thực tế này đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Ban được giao đề xuất đầu tư Dự án Cải thiện hạ tầng môi trường, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, dự kiến đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực Tây Nha Trang với công suất 12.000m³/ngày đêm; Cam Ranh 7.500m³/ngày đêm; phường Ninh Chử và xã Ninh Phước mỗi khu vực 5.000m³/ngày đêm; xã Ninh Sơn 2.000m³/ngày đêm. Nước thải sau xử lý được đặt mục tiêu đáp ứng quy chuẩn môi trường, qua đó góp phần bảo vệ nguồn nước, cải thiện môi trường sống và sức khỏe người dân. Theo tiến độ dự kiến, sau khi hoàn thành các thủ tục về khoản vay và chủ trương đầu tư, dự án sẽ tiếp tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán và ký hiệp định vay, hoàn thiện thiết kế - dự toán. Dự kiến dự án khởi công vào tháng 8-2028 và bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 6-2031.

Khu vực triển khai dự án tại phường Tây Nha Trang.

Đáng chú ý, dự án được hình thành trên cơ sở tích hợp các dự án về thu gom, xử lý nước thải và cải thiện hạ tầng môi trường trước đây nhằm đáp ứng tiêu chí về quy mô khoản vay để huy động vốn từ ADB. Ngày 16-7-2026, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính hồ sơ đề xuất khoản vay vốn ODA. Sau khi Bộ Tài chính yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ, BQL dự án phát triển tỉnh tiếp tục phối hợp giải trình, bổ sung hồ sơ khoản vay, đồng thời chuẩn bị báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong chuyến làm việc với tỉnh mới đây, ADB thể hiện sự sẵn sàng đồng hành với Khánh Hòa trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở nguồn vốn. ADB sẵn sàng hỗ trợ địa phương về lựa chọn công nghệ, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống cũng như nâng cao năng lực quản trị khi các công trình đi vào hoạt động. Việc ứng dụng công nghệ và số hóa trong quản lý, vận hành cũng là nội dung được hai bên quan tâm.

Tại buổi làm việc với ADB, đồng chí TRẦN HÒA NAM - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện đề xuất đầu tư, khoản vay và phối hợp chặt chẽ với ADB để chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh giao BQL dự án phát triển tỉnh làm đầu mối, trực tiếp thực hiện dự án và phối hợp với ADB, các sở, ngành, địa phương triển khai các công việc tiếp theo.

Chuẩn bị từ sớm mặt bằng, tái định cư

Để dự án có thể triển khai thuận lợi, công tác chuẩn bị mặt bằng được xác định phải thực hiện từ sớm. ADB đề nghị tỉnh chuẩn bị kỹ hồ sơ về đề xuất cơ chế tài chính; đồng thời rà soát từ sớm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là quỹ đất phục vụ tái định cư cho những trường hợp bị ảnh hưởng.

Yêu cầu này càng rõ hơn sau chuyến khảo sát thực địa vào cuối tháng 8. Đoàn công tác ADB cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã khảo sát 2 vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Cam Linh và phường Tây Nha Trang. Tại đây, đoàn tìm hiểu điều kiện thực tế khu vực dự kiến xây dựng công trình, khả năng tiếp cận và những vấn đề có thể phát sinh khi triển khai.

Sau khảo sát, ADB đề nghị địa phương khẩn trương rà soát kỹ các trường hợp bị ảnh hưởng để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp; đặc biệt phải chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư. Riêng tại khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở phường Cam Linh, địa phương cần nghiên cứu phương án đường công vụ phục vụ thi công ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tránh để đến khi dự án được phê duyệt mới xử lý những vấn đề về tiếp cận công trường.

Từ những yêu cầu đặt ra, BQL dự án phát triển tỉnh cam kết đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án, tập trung giải trình, bổ sung những nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài chính; đồng thời phối hợp với các địa phương liên quan khảo sát, rà soát quỹ đất tái định cư. Việc chuẩn bị song song thủ tục đầu tư với mặt bằng và các điều kiện phục vụ thi công sẽ giúp hạn chế những vướng mắc khi dự án chuyển sang giai đoạn thực hiện.

Với phạm vi đầu tư tại nhiều khu vực đô thị, dự án không đơn thuần bổ sung các nhà máy xử lý nước thải mà hướng đến hình thành hệ thống từ đấu nối hộ gia đình, mạng lưới thu gom, trạm bơm đến xử lý nước thải đồng bộ. Vì vậy, việc tỉnh và ADB cùng nhận diện từ sớm những vấn đề về thủ tục, mặt bằng, tái định cư, công nghệ và vận hành là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề để khi nguồn vốn được huy động và dự án được phê duyệt có thể triển khai thuận lợi, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng môi trường đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Dự án Cải thiện hạ tầng môi trường, thu gom, xử lý nước thải tỉnh Khánh Hòa có tổng mức đầu tư dự kiến 2.972 tỷ đồng, tương đương hơn 118,5 triệu USD. Trong đó, vốn nước ngoài (ODA) khoảng 2.300 tỷ đồng, chiếm gần 78%; vốn đối ứng 672 tỷ đồng. UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và bên vay lại; BQL dự án phát triển tỉnh là đơn vị chuẩn bị dự án; ADB là nhà tài trợ dự kiến.